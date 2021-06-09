Вторая мировая война. В России запретили сравнивать СССР с нацистской Германией

Нелегитимная Госдума РФ приняла закон, состоящий из одной статьи. В нем запрещается отрицать вклад советского народа в победу над фашизмом во Второй мировой войне и отождествлять Советский союз и нацистскую Германию. Текст закона выложили на сайте ведомства.

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В документе говорится, что теперь гражданам России запрещается публично, в том числе через СМИ и интернет, "отождествлять цели, решения и действия руководства и военных СССР с целями, решениями и действиями нацистской Германии и европейских стран оси, установленными приговором Международного военного трибунала".

Также россиянам запретили публично отрицать "решающую роль советского народа в разгроме нацистской Германии и гуманитарной миссии СССР при освобождении стран Европы".

Соответствующие изменения внесли и в российский Уголовный кодекс. Теперь за подобные высказывания могут оштрафовать до 3 млн рублей, либо присудить принудительные работы, либо лишить свободы на срок до трех лет.

В 2017 году МИД РФ обвинило Литву в фальсификации истории военного периода.

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Дарья Мостовая

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