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Рейтинг Трампа вырос до максимума на фоне борьбы с коронавирусом – опрос Gallup

Рейтинг Трампа вырос до максимума на фоне борьбы с коронавирусом – опрос Gallup - Фото
Дональд Трамп (фото - ЕРА)
25.03.2020, 13:02

Уровень одобрения действий Дональда Трампа составляет 49%. 60% американцев одобряют его действия по борьбе с коронавирусом

На фоне борьбы с эпидемией коронавируса рейтинг одобрения американцев действий президента США Дональда Трампа вырос до 49%. Это лучший результат за время его президентства. Об этом говорится в опросе института Гэллапа (Gallup).

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По данным опроса, действия Трампа в контексте коронавируса положительно оценивают 60% граждан США, отрицательно – 38%. При этом уровень поддержки среди сторонников Республиканской  партии составляет 94%, Демократической – 27%, независимых избирателей – 60%.

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В издании отмечают, что уровень поддержки президентов традиционно возрастает в период угроз. В качестве примера они привели рост рейтинга президента Джорджа Буша на 35% после террористических атак 9 сентября 2001 года.

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Опрос проводился в телефонном режиме с 13 по 22 марта среди 1020 американцев в 50 штатах и округе Колумбия. Погрешность – не более 4%.

  • 13 марта Трамп ввел в США чрезвычайное положение. По его словам, это позволяет федеральному правительству использовать до $50 млрд из фондов чрезвычайной помощи. За день до этого было прекращено сообщение с 26 странами Шенгенской зоны.
  • В ВОЗ предупреждают: что США могут стать глобальным эпицентром пандемии коронавируса, так как в этой стране произошло "очень большое ускорение" распространения инфекции.Тем не менее Трамп заявил, что экономика страны должна заработать к Пасхе, 12 апреля, отметив, что экономический спад приведет к гибели большего числа людей, чем коронавирус.
  • Сейчас, по сведенным специалистами Университета Хопкинса официальным данным, в США зарегистрировано 55 225 случаев заражения. Погибли 802 человека, выздоровели - 354. 

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Марк Сировой
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