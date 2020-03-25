Рейтинг Трампа вырос до максимума на фоне борьбы с коронавирусом – опрос Gallup

На фоне борьбы с эпидемией коронавируса рейтинг одобрения американцев действий президента США Дональда Трампа вырос до 49%. Это лучший результат за время его президентства. Об этом говорится в опросе института Гэллапа (Gallup).
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По данным опроса, действия Трампа в контексте коронавируса положительно оценивают 60% граждан США, отрицательно – 38%. При этом уровень поддержки среди сторонников Республиканской партии составляет 94%, Демократической – 27%, независимых избирателей – 60%.
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В издании отмечают, что уровень поддержки президентов традиционно возрастает в период угроз. В качестве примера они привели рост рейтинга президента Джорджа Буша на 35% после террористических атак 9 сентября 2001 года.
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Опрос проводился в телефонном режиме с 13 по 22 марта среди 1020 американцев в 50 штатах и округе Колумбия. Погрешность – не более 4%.
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