Резиденции и Boeing за $100 млн. Журналисты рассказали о жилье и транспорте Лукашенко

Сампоровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко имеет в распоряжении несколько резиденций, пользуется дорогими машинами (Rolls Royce, Maybach, Tesla, Mercedes) и летает на Boeing за $100 млн. Об этом говорится в материале беларуского бюро Радио Свобода.

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Лукашенко неоднократно говорил, что резиденции ему не принадлежат, а машины – это государственный автопарк. Однако все равно он живет в этих зданиях и пользуется этими автомобилями, пишет издание.

По данным РС, у Лукашенко в пользовании находятся такие резиденции:

– Озерный – постоянная резиденция в Острошицком Городке под Минском. Территория на 88 га с парком, лесом, озером и сооружениями. Сам дом – три этажа площадью примерно 500 кв. м. каждый. Здесь Лукашенко принимал президента РФ Владимира Путина, актеров Стивена Сигала и Жерара Депардье. Официально принаджелит Дипсервису.

– Заславль. Расположена на берегу Минского моря, территория – 40 га, есть несколько особняков, корты, сад и бассейн. Официально принадлежит Дипсервису.

– Александрия-2 на родине Лукашенко. На территории – несколько одноэтажных домов, гостевые дома, спортплощадка и двухэтажный коттедж. Официально принадлежит Белнефтегазу.

– На берегу озера Плавна в Березинском заповеднике, несколько участков на 1,4 га. Последний раз Лукашенко был здесь более 10 лет назад.

– На Припяти, у агрогородка Лясковичи Петриковского района. Есть несколько десятков зданий, вертолетная площадка, спорткомплекс, гостевые дома. Официальное название – Комплекс для обслуживания делегаций в Припятском нацпарке. Лукашенко неоднократно говорил, что бывает тут каждую весну. Здесь он принимал пятого президента Украины Петра Порошенко.

– На Браславских озерах, 14 га на берегу озера Волос в заповеднике Интерлейк. Есть гостевые дома и вертолетная площадка. О визите Лукашенко сюда сообщалось в 2011-м.

– Вискули, нацпарк Беловежская пуща. Резиденция считается государственной, Лукашенко заявлял, что приезжает несколько раз в год.

– Две резиденции в Минске – на Карла Маркса, 38 и Дворец независимости. Обе резиденции имеют статус официальных.

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РС пишет, что Лукашенко ездит на элитных авто:

– Maybach Daimler 62, стоимость – от 367 000 до 500 000 евро. Лукашенко заметили на нем в 2012-м, он сказал, что автомобиль "подарили".

– Mercedes Pullman W221, цена – несколько сотен тысяч евро. На нем Лукашенко приезжал на инаугурацию в 2011.

– Rolls-Royce Phantom Coupe на президентских номерах, цена – от 170 000 евро.

– Tesla. Лукашенко испытал ее у Дворца Независимости в 2017-м, цена – 100 000 евро.

Также Лукашенко можно заметить на менее дорогих машинах за десятки тысяч евро, пишет РС. Среди них: Gelandewagen, Audi A8 II, Audi A8 III, премиум-модели Mercedes.

Как сообщается, сейчас Лукашенко летает на эксклюзивном Boeing-767-32K (ER), купленном у Туркменбаши в 2012-м. В 2013-м Лукашенко говорил, что самолет стоит примерно $100 млн, пишет РС. Ранее он летал на Boeing-737-8EV (цена – около $100 млн) и Ту-154М (выставлен на аукцион за $2 млн), отмечает издание.

Также в 2020-м появилась информация, что в аэропорту Минска есть бизнес-джет Gulfstream G-550 в цветах беларуского флага, пишет РС. Цена – $60 млн, пресс-служба Лукашенко заверяла, что самолет ему не принадлежит.

Кроме того РС пишет, что Лукашенко замечали в дорогих часах: Patek Philippe Calatrava 5120j (18-каратное желтое золото, кожа аллигатора, цена – 20 000 евро). А его сына Николая в 2019-м видели на велосипеде Canyon за 7500 евро. В пресс-службе Лукашенко говорили, что велосипед "подарили".

С августа 2020-го в Беларуси длятся протесты: демонстранты не согласны с тем, что ЦИК объявила победителем выборов Лукашенко, который правит страной уже 27 лет.

Украина не признает Лукашенко легитимным президентом Беларуси.

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Марк Сировой

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