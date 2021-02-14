UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персоны
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Резиденции и Boeing за $100 млн. Журналисты рассказали о жилье и транспорте Лукашенко

14.02.2021, 10:49
Резиденции и Boeing за $100 млн. Журналисты рассказали о жилье и транспорте Лукашенко - Фото
Александр Лукашенко (Фото: Andrej Cukic/ЕРА)

Сампоровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко имеет в распоряжении несколько резиденций, пользуется дорогими машинами (Rolls Royce, Maybach, Tesla, Mercedes) и летает на Boeing за $100 млн. Об этом говорится в материале беларуского бюро Радио Свобода.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Лукашенко неоднократно говорил, что резиденции ему не принадлежат, а машины – это государственный автопарк. Однако все равно он живет в этих зданиях и пользуется этими автомобилями, пишет издание.

По данным РС, у Лукашенко в пользовании находятся такие резиденции:

– Озерный – постоянная резиденция в Острошицком Городке под Минском. Территория на 88 га с парком, лесом, озером и сооружениями. Сам дом – три этажа площадью примерно 500 кв. м. каждый. Здесь Лукашенко принимал президента РФ Владимира Путина, актеров Стивена Сигала и Жерара Депардье. Официально принаджелит Дипсервису.

– Заславль. Расположена на берегу Минского моря, территория – 40 га, есть несколько особняков, корты, сад и бассейн. Официально принадлежит Дипсервису.

– Александрия-2 на родине Лукашенко. На территории – несколько одноэтажных домов, гостевые дома, спортплощадка и двухэтажный коттедж. Официально принадлежит Белнефтегазу.

– На берегу озера Плавна в Березинском заповеднике, несколько участков на 1,4 га. Последний раз Лукашенко был здесь более 10 лет назад.

– На Припяти, у агрогородка Лясковичи Петриковского района. Есть несколько десятков зданий, вертолетная площадка, спорткомплекс, гостевые дома. Официальное название – Комплекс для обслуживания делегаций в Припятском нацпарке. Лукашенко неоднократно говорил, что бывает тут каждую весну. Здесь он принимал пятого президента Украины Петра Порошенко.

– На Браславских озерах, 14 га на берегу озера Волос в заповеднике Интерлейк. Есть гостевые дома и вертолетная площадка. О визите Лукашенко сюда сообщалось в 2011-м.

– Вискули, нацпарк Беловежская пуща. Резиденция считается государственной, Лукашенко заявлял, что приезжает несколько раз в год.

– Две резиденции в Минске – на Карла Маркса, 38 и Дворец независимости. Обе резиденции имеют статус официальных.

Читайте также: Нардеп Слуги народа похвастался визитом на собрание Лукашенко 

РС пишет, что Лукашенко ездит на элитных авто:

– Maybach Daimler 62, стоимость – от 367 000 до 500 000 евро. Лукашенко заметили на нем в 2012-м, он сказал, что автомобиль "подарили".

– Mercedes Pullman W221, цена – несколько сотен тысяч евро. На нем Лукашенко приезжал на инаугурацию в 2011.

– Rolls-Royce Phantom Coupe на президентских номерах, цена – от 170 000 евро.

– Tesla. Лукашенко испытал ее у Дворца Независимости в 2017-м, цена – 100 000 евро.

Также Лукашенко можно заметить на менее дорогих машинах за десятки тысяч евро, пишет РС. Среди них: Gelandewagen, Audi A8 II, Audi A8 III, премиум-модели Mercedes.

Как сообщается, сейчас Лукашенко летает на эксклюзивном Boeing-767-32K (ER), купленном у Туркменбаши в 2012-м. В 2013-м Лукашенко говорил, что самолет стоит примерно $100 млн, пишет РС. Ранее он летал на Boeing-737-8EV (цена – около $100 млн) и Ту-154М (выставлен на аукцион за $2 млн), отмечает издание.

Также в 2020-м появилась информация, что в аэропорту Минска есть бизнес-джет Gulfstream G-550 в цветах беларуского флага, пишет РС. Цена – $60 млн, пресс-служба Лукашенко заверяла, что самолет ему не принадлежит.

Кроме того РС пишет, что Лукашенко замечали в дорогих часах: Patek Philippe Calatrava 5120j (18-каратное желтое золото, кожа аллигатора, цена – 20 000 евро). А его сына Николая в 2019-м видели на велосипеде Canyon за 7500 евро. В пресс-службе Лукашенко говорили, что велосипед "подарили".

  • С августа 2020-го в Беларуси длятся протесты: демонстранты не согласны с тем, что ЦИК объявила победителем выборов Лукашенко, который правит страной уже 27 лет.

Читайте также: "Мир ошалел, скукожился". Лукашенко ругал Запад, сравнил период в Беларуси с развалом СССР

Марк Сировой
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
самолет александр лукашенко машина boeing автопарк резиденция
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Інженер VoIP
Киев Група Компаній "ЛІГА"
PR-менеджер
Киев Ліга Пенсія
Продакт менеджер
Киев ЛІГА:ЗАКОН
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 