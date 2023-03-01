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РФ передала Китаю 6,5 тонны урана для потенциально оружейного реактора CFR-600 – Bloomberg

Цей матеріал також доступний українською
01.03.2023, 12:43
РФ передала Китаю 6,5 тонны урана для потенциально оружейного реактора CFR-600 – Bloomberg - Фото
Атомная станция CRF-600 (Фото: Energy Intelligence)

Россия передала Китаю 6,5 тонны плутония для запуска реактора CFR-600 на острове Чанбяо. В США опасаются, что ядерный материал Китай может использовать для производства оружия. Об этом сообщает Bloomberg.

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Китайский ядерный реактор на быстрых нейтронах на Чанбяо – одна из ядерных установок, к которой приковано внимание разведок Запада, пишет издание.

Представители разведки США прогнозируют, что когда он заработает в этом году, CFR-600 будет производить оружейный плутоний.

Это может помочь Пекину увеличить запасы боеголовок почти в четыре раза в течение следующих 12 лет – с 400 до 1500.

"Вполне возможно, что эта программа носит сугубо гражданский характер. Одно дело, которое заставляет меня нервничать, это то, что Китай перестал сообщать о своих запасах гражданского и разделенного плутония. Это не насущная проблема, но это, безусловно, плохой знак", – сказал ядерный аналитик из Женевского института исследований в области разоружения ООН Павел Подвиг.

Читайте также: Лукашенко может тайно помогать России и Китаю обходить санкции – ISW

Мілана Головань
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война геополитика импорт оружие топливо плутоний
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