РФ передала Китаю 6,5 тонны урана для потенциально оружейного реактора CFR-600 – Bloomberg

Россия передала Китаю 6,5 тонны плутония для запуска реактора CFR-600 на острове Чанбяо. В США опасаются, что ядерный материал Китай может использовать для производства оружия. Об этом сообщает Bloomberg.

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Китайский ядерный реактор на быстрых нейтронах на Чанбяо – одна из ядерных установок, к которой приковано внимание разведок Запада, пишет издание.

Представители разведки США прогнозируют, что когда он заработает в этом году, CFR-600 будет производить оружейный плутоний.

Это может помочь Пекину увеличить запасы боеголовок почти в четыре раза в течение следующих 12 лет – с 400 до 1500.

"Вполне возможно, что эта программа носит сугубо гражданский характер. Одно дело, которое заставляет меня нервничать, это то, что Китай перестал сообщать о своих запасах гражданского и разделенного плутония. Это не насущная проблема, но это, безусловно, плохой знак", – сказал ядерный аналитик из Женевского института исследований в области разоружения ООН Павел Подвиг.

28 февраля 2023 года госсекретарь США Энтони Блинкен пригрозил Китаю санкциями, если Пекин будет поставлять России вооружение.

1 марта генсекретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Китай "не должен" поставлять оружие России для ее захватнической войны против Украины.

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Мілана Головань

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