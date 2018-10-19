РФ безразлична к делу Хашогги: россияне едут в Саудовскую Аравию

Джамаль Хашогги (скриншот видео)

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После того, как ряд министров стран ЕС отменили свои визиты на инвестиционную конференцию, от России туда едет большая делегация бизнесменов

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Российская делегация планирует визит в Саудовскую Аравию на инвестиционный форум на следующей неделе. Об этом сообщает Bloomberg.

В составе большой делегации из России - как минимум один миллионер.

"Почему мы должны портить наши отношения с Саудовской Аравией даже без понимания, что там произошло", - прокомментировал президент РФ Владимир Путин.

Директор Российского инвестиционного форума Кирилл Дмитриев также призвал всех крупных предпринимателей участвовать в предстоящем форуме.

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Министры Великобритании, Франции, Нидерландов и США отменили планы посетить инвестиционную конференцию в Эр-Рияде из-за ситуации с убийством саудовского журналиста Джамаля Хашогги.

Ранее турецкая полиция заявила, что обнаружила "определенные доказательства" убийства Хашогги во время обыска в консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле. Также СМИ сообщили, что один подозреваемых в возможном убийстве журналиста может быть связан с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бин Салманом.