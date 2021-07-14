Россия может попытаться вмешаться в предстоящие выборы в Германии – глава разведки ФРГ

Глава немецкой разведслужбы Томас Халденванг заявил, что Россия может может попытаться вмешаться в осенние парламентские выборы в Германии. Об этом пишет Financial Times.

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По его словам, иностранная разведка считает выборы в ФРГ "важной целью" и изучает способы повлиять на их результаты.

"Но эти усилия все еще были "на низком уровне", – подчеркнул Халденванг.

Издание отмечает, что с февраля 2021 года внутренняя разведка Германии фиксировала "интенсивные атаки" кибер-группы "Ghostwriter" – хакеры запускали волну фишинг-атак на частные e-mail депутатов парламента Германии, а также региональных законодателей. Халденванг считает, что эти кибернападения могли быть лишь "подготовкой".

26 марта сообщалось, что предполагаемые хакеры Главного управления разведки России атаковали как минимум семь компьютеров депутатов Бундестага, а также 31 компьютер депутатов парламентов земель Германии.

30 июня издание Bild писало, что российские хакеры совершили кибератаки на Германию, вероятно, чтобы отомстить за санкции против России и предотвратить более жесткие санкции против режима диктатора Беларуси Александра Лукашенко.

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Станислав Стороженко

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