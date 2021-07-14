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Россия может попытаться вмешаться в предстоящие выборы в Германии – глава разведки ФРГ

Цей матеріал також доступний українською
14.07.2021, 18:19
Россия может попытаться вмешаться в предстоящие выборы в Германии – глава разведки ФРГ - Фото
Томас Халденванг (Фото - ЕРА)

Глава немецкой разведслужбы Томас Халденванг заявил, что Россия может может попытаться вмешаться в осенние парламентские выборы в Германии. Об этом пишет Financial Times.

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По его словам, иностранная разведка считает выборы в ФРГ "важной целью" и изучает способы повлиять на их результаты.

"Но эти усилия все еще были "на низком уровне", – подчеркнул Халденванг.

Издание отмечает, что с февраля 2021 года внутренняя разведка Германии фиксировала "интенсивные атаки" кибер-группы "Ghostwriter" – хакеры запускали волну фишинг-атак на частные e-mail депутатов парламента Германии, а также региональных законодателей. Халденванг считает, что эти кибернападения могли быть лишь "подготовкой". 

Читайте также: Кибератака против члена НАТО может расцениваться как вооруженное нападение — саммит

Станислав Стороженко
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ФРГ выборы хакеры кибератака Томас Халденванг Ghostwriter
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