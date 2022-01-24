Россия не остановится, если не будет неподъемных санкций – глава МИД Литвы

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис считает, что нового вторжения России в Украину удастся избежать только в случае, если Запад объявит "неподъемные" для России санкции за агрессию. Об этом пишет Delfi.

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"Мы должны твердо стоять на своей позиции и, говоря о том, что санкции должны быть неподъемными для режима, обязаны сделать так, чтобы они такими были и на деле. Только это поможет остановить Россию", – сказал он перед заседанием министров иностранных дел ЕС в Брюсселе.

Если же готовящиеся санкции не будут такими, "Россия не остановится", подчеркнул министр.

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По словам Ландсбергиса, если страны Запада не смогут найти общий язык относительно санкций и объявить их, нужно поддерживать Украину всеми силами.

"Мы должны решить, хотим ли мы избежать войны. Если нет, тогда надо принимать другие меры: мы должны посылать Украине амуницию и другую помощь, чтобы она могла защищаться сама. Именно так и поступают страны Балтии", – подчеркнул глава МИД Литвы.

Ландсбергис не исключает, что из-за агрессивной политики России в Европе начнется новая война: "Да, мы считаем, что война возможна".

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Евгений Пилипенко

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