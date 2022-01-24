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Командующий ООС: В Украине полмиллиона человек готовы голыми руками рвать на части россиян

Цей матеріал також доступний українською
24.01.2022, 13:15
Командующий ООС: В Украине полмиллиона человек готовы голыми руками рвать на части россиян - Фото
Александр Павлюк (Фото - Павлюк Олександр, Facebook)

Командующий Операцией объединенных сил Александр Павлюк выразил уверенность в украинских военнослужащих, заявив, что в случае нового вторжения РФ они готовы "голыми руками разорвать на части россиян". Об этом он сказал в интервью The Times.

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Павлюк заявил, что в Украине есть около полумиллиона человек, прошедших войну на Донбассе, в которой они "либо потеряли кого-то, либо что-то".

"Полмиллиона, которые потеряли родную кровь, потеряли жилье или потеряли друзей, и готовы голыми руками разорвать на части россиян", – заявил командующий ООС.

Он также напомнил, что в Украине формируются Силы территориальной обороны. Это значит, что будет более 100 000 добровольцев, готовых взяться за оружие в случае нового вторжения РФ.

Павлюк уверен, что если украинской разведке удастся спрогнозировать направление основной атаки россиян, то после первых больших потерь они дальше уже не пойдут.

"Путин понимает, что после тяжелых потерь его армия может остановиться сама собой. В этом нельзя доверять интуиции. Речь идет о холодном расчете", – сказал он.

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Оксана Житнюк
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