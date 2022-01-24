Командующий ООС: В Украине полмиллиона человек готовы голыми руками рвать на части россиян
Командующий Операцией объединенных сил Александр Павлюк выразил уверенность в украинских военнослужащих, заявив, что в случае нового вторжения РФ они готовы "голыми руками разорвать на части россиян". Об этом он сказал в интервью The Times.
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Павлюк заявил, что в Украине есть около полумиллиона человек, прошедших войну на Донбассе, в которой они "либо потеряли кого-то, либо что-то".
"Полмиллиона, которые потеряли родную кровь, потеряли жилье или потеряли друзей, и готовы голыми руками разорвать на части россиян", – заявил командующий ООС.
Он также напомнил, что в Украине формируются Силы территориальной обороны. Это значит, что будет более 100 000 добровольцев, готовых взяться за оружие в случае нового вторжения РФ.
Павлюк уверен, что если украинской разведке удастся спрогнозировать направление основной атаки россиян, то после первых больших потерь они дальше уже не пойдут.
"Путин понимает, что после тяжелых потерь его армия может остановиться сама собой. В этом нельзя доверять интуиции. Речь идет о холодном расчете", – сказал он.
- 10-13 января 2022 года на фоне угрозы нового вторжения в Украину прошли переговоры РФ с США, НАТО и в ОБСЕ, по итогам которых Россия получила отказ на ее требование не брать Украину в НАТО.
- После этого в Белом доме заявили, что РФ ищет повод для вторжения в Украину и вторжение может произойти в любой момент. Россия заверяет, что не планирует нападать на Украину.
- На этой неделе США должны предоставить письменный ответ на требования РФ, после чего главы дипломатий должны встретиться вновь.
- США и Великобритания начали активно поставлять Украине оружие.
- Павлюк заявил, что новое вторжение России в Украину, по одному из сценариев, может произойти 20 февраля.
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