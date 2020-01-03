Россия заявила, что действия США "чреваты тяжелыми последствиями"

Сергей Лавров (фото - ЕРА)

В МИД РФ заявили, что гибель иранского генерала Касема Сулеймани в результате военного удара США "чревата тяжелыми последствиями для регионального мира и стабильности". Об этом сообщает пресс-служба российского ведомства.

"С тревогой восприняли информацию о гибели командующего силами специального назначения "Кодс" Корпуса стражей исламской революции Ирана К.Сулеймани в ходе удара вооруженных сил США по аэропорту Багдада. Данный шаг Вашингтона чреват тяжелыми последствиями для регионального мира и стабильности", - сказано в сообщении.

МИД РФ считает, что подобные акции не способствуют нахождению решения сложных проблем, накопившихся на Ближнем Востоке, "а напротив ведут к новому раунду эскалации напряженности в регионе".