Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Россия заявила, что действия США "чреваты тяжелыми последствиями"

Россия заявила, что действия США "чреваты тяжелыми последствиями" - Фото
Сергей Лавров (фото - ЕРА)
03.01.2020, 15:41

По мнению МИД РФ, действия США "ведут к новому раунду эскалации напряженности в регионе"

В МИД РФ заявили, что гибель иранского генерала Касема Сулеймани в результате военного удара США "чревата тяжелыми последствиями для регионального мира и стабильности". Об этом сообщает пресс-служба российского ведомства.

"С тревогой восприняли информацию о гибели командующего силами специального назначения "Кодс" Корпуса стражей исламской революции Ирана К.Сулеймани в ходе удара вооруженных сил США по аэропорту Багдада. Данный шаг Вашингтона чреват тяжелыми последствиями для регионального мира и стабильности", - сказано в сообщении.

МИД РФ считает, что подобные акции не способствуют нахождению решения сложных проблем, накопившихся на Ближнем Востоке, "а напротив ведут к новому раунду эскалации напряженности в регионе".

Напишите нам
США Иран мид рф генерал Касем Сулеймани
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 