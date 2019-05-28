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28.05.2019, 21:33

"Россиянка" на видео с вице-канцлером Австрии - поддельная: СМИ

"Россиянка" на видео с вице-канцлером Австрии - поддельная: СМИ - Фото
Хайнц-Кристиан Штрахе (фото - EPA)

"Племянница российского олигарха" оказалась боснийской студенткой

Встречавшаяся в 2017 году на вилле в Ибице с тогдашними вице-канцлером Австрии Хайнцом-Кристианом Штрахе и главой парламентской фракции Австрийской партии свободы (АПС)  Йоханом Гуденусом "племянница российского олигарха" оказалась боснийской студенткой, изучающей сельскохозяйственные науки. Об этом сообщает Deutsche Welle со ссылкой на австрийскую газету Die Kronen-Zeitung.

По данным журналистов, за участие в создании видеозаписи девушка получала около 7000 евро в сутки. До разговора на вилле в Испании студентка трижды встречалась с Гуденусом, занимавшим тогда пост вице-мэра Вены, якобы с целью приобрести участок для охоты, и сумела завоевать его доверие.

Во время встречи на оснащенной "жучками" вилле на Ибице специалисты по безопасности прослушивали разговор "племянницы олигарха" со Штрахе и Гуденусом и подсказывали ей правильные вопросы.

Как сообщает Die Kronen-Zeitung, мотивом для создания семичасового видео стали "месть и неприятие политики Австрийской партии свободы".

Как сообщает австрийское онлайн-издание EU-Infothek, за оригинал семичасовой видеозаписи заинтересованные лица предлагали авторам до 3 млн евро, а сегодня те собираются уничтожить ролик, опасаясь за свою жизнь.

Общие расходы на подготовку ловушки для австрийского вице-канцлера составили 380 тысяч евро, подсчитали журналисты.

После публикации ролика 17 мая немецкими изданиями Der Spiegel и Süddeutsche Zeitung, Штрахе в итоге ушел с должности вице-канцлера Австрии, а страна оказалась втянутой в правительственный кризис.

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Теги: австрия, Хайнц-Кристиан Штрахе
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