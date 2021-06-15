Российские наемники в ЦАР причастны к массовым казням и пыткам мирного населения – CNN

Российские наемники в Центральноафриканской Республике причастны к убийствам и казням мирного населения. Об этом пишет CNN со ссылкой на "конфиденциальные документы" Организации объединенных наций.

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Ресурс публикует свидетельства жителей города Бамбари. Те рассказывают, что наемники при поддержке как минимум одного боевого вертолета "открыли беспорядочный огонь" по окрестностям населенного пункта: стреляли якобы по мирным жителям, многие из которых прятались в мечети Аль-Таква.

"Общее количество убитых в мечети и вокруг нее в тот февральский полдень неизвестно; по отчетам, собранным CNN, между дюжиной и 20. Это был далеко не единичный инцидент", – пишет CNN, отмечая, что еще трое были казнены наемниками из России и ЦАР.

Также CNN сообщает, что вместе с боевиками РФ в стране воюют наемники из Сирии. По отчету ООН, сейчас в ЦАР находится около 2300 наемников, включая сирийский контингент.

Как передают журналисты со слов свидетелей, у россиян была база за пределами Бамбари, "где пытки были обычным явлением". Кроме того, сообщается, наемники РФ "произвели массовые казни" подозреваемых в сотрудничестве с повстанцами в деревне, которая находилась недалеко от месторождений золота и алмазов.

"Россияне вели себя свирепо и по-варварски", – сказал один из свидетелей.

Для 15 000 миротворцев ООН из многих стран, дислоцированных в ЦАР, присутствие российских наемников "стало дилеммой", сообщает CNN.

"Глава миротворческих миссий ООН Жан-Пьер Лакруа заявил, что было "несколько тревожных случаев трудностей с Центрально-африканскими вооруженными силами и их партнерами", – отмечает источник.

22 декабря 2020-го сообщалось, что Кремль перебросил "несколько сотен военных и тяжелое вооружение" в Центрально-Африканскую Республику, где с середины декабря идут бои правительственных сил с повстанцами, которые против переизбрания действующего президента.

16 января 2021 сообщалось, что повстанцы в ЦАР убили нескольких российских наемников из ЧВК Вагнер, а также взяли в заложники одного боевика.

30 марта местные СМИ писали, что колонна "вагнеровцев" заехала в ЦАР, где они убили двоих человек и разграбили магазины.

В апреле стало известно, что ООН подозревает боевиков ЧВК Вагнера в массовых казнях и пытках в ЦАР.

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Станислав Стороженко

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