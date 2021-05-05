Групповые изнасилования, внесудебные казни, произвольные задержания, пытки на допросах, исчезновения людей, запугивание, грабежи, нападения на гражданские объекты, – в такие преступлениях обвиняют жители Центральноафриканской республики российских наемников, которых РФ направляет в эту страну в поддержку местных властей. Об этом в большой статье о действиях наемников пишет издание RFI, ссылаясь в основном на доклад спецгруппы ООН.

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Журналисты собирают данные и показания против боевиков РФ в африканской стране, преимущественно в столице Банги и около нее.

Речь в отчете идет о трех частных военных компаниях: наиболее известная – ЧВК Вагнера, и две другие, – Sewa Security Services (дочка ЧВК Вагнера) и Lobaye Invest SARLU (ЧВК горнодобывающей компании). Упоминается о 800–2000 наемниках на базах армии ЮАР, блокпостах, стратегических объектах, в местах стычек и на других локациях.

Отчет ООН говорит о том, что только с начала 2021 года до середины апреля российские "инструкторы" осуществили 26 внесудебных казней, пять групповых изнасилований и 27 незаконных задержаний с пытками на допросах.

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По словам местных властей, повстанцы, воюющие против центральной власти, "растворяются в населении, пытаясь спастись от сил безопасности", и это якобы частично "оправдывает" неизбирательность действий против них.

В отчете речь идет о "чрезмерном применении силы" российскими наемниками, когда при рейдах в поиске каких-то лиц они врываются в помещения и расстреливают всех подряд, включая детей и пожилых.

Так, трое молодых людей были казнены 15 февраля в мечети: "Наемники не пытались выяснить, кто был мятежником, а кто гражданским. Они просто хотели убивать людей", – сообщил источник в силах безопасности страны.

В городе Бенцамбе было сожжено более 120 домов. "Русские сожгли все", – рассказал житель этой местности. Российские военизированные формирования также обвиняют в захвате общественных зданий, включая школы, библиотеки и церкви.

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"Когда русские приехали, они все забрали. Они забирают все. Подбирают поролоновые матрасы, на которых люди спят, и даже пластиковые стулья. Когда им хочется есть, они просто убивают свиней, которых держат люди. Они не покупают еду. Отбирают деньги, еду, телефоны, мотоциклы, обувь, солнечные батареи, кухонную утварь", – рассказал собеседник миссии ООН из района Босангоа.

"Армия призвана защищать. А нас запугали. Их присутствие было кошмаром", – вспоминает другой собеседник. По его словам, "немногие отваживались подойти к российской базе".

В Ялоке шестеро наемников "выломали дверь в дом 24-летней женщины и насиловали ее под дулами автоматов с 23:00 до 02:00", пишут в отчете.

Другую девушку, которая спешила успеть домой к началу комендантского часа, посадили в авто, где были семеро мужчин в военной форме: "Они были русскими, только один говорил по-французски. <...> Я думала, они высадят меня у дома, но они пытали меня, как животное. Я не понимаю. Я такой же человек, как они. Я думала, русские пришли нам на помощь", – вспоминала она. На следующее утро ее отпустили с приказом хранить молчание под страхом казни. Сегодня, по ее словам, она испытывает страх при виде белого человека в военной форме.

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В докладе описываются и другие инциденты: расстрел грузовика с продовольствием, минирование различных объектов при уходе с территории.

Часть людей, изначально настроенных позитивно к прибывшим россиянам из-за усталости от конфликтов повстанцев с властями, поменяли мнение.

"Нам надоели повстанцы. Когда мы узнали, что идут русские, мы подумали, что это хорошие новости. Но когда вы видите, что они творят, задаетесь вопросом, пришли ли они воевать с повстанцами или с нами, мирными жителями", – свидетельствует родственник пропавшего без вести из Бамбари. "В январе мы были под контролем повстанцев. Теперь мы находимся между молотом и наковальней", – жалуется другой.

Несогласных с использованием российских наемников граждан "держат в атмосфере страха" и о них "говорят тихо, конфиденциально и анонимно". "Это слон посреди комнаты. Все его видят, но делают вид, будто его там нет", – cказал источник RFI в дипломатических кругах Запада.

"Русские не участвуют в миротворческой операции. Они воюют. И война эта грязная", – сказал RFI на правах анонимности один из местных чиновников.

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RFI уточняет, что в документе ООН обо всем этом говорится как о "подозрениях"; снимков – минимум, так как россиян запрещено фотографировать.

Люди, добавляют журналисты, не могут пожаловаться властям без риска получить подозрение в сотрудничестве с повстанцами. "Если вы осудите то, что они (россияне) делают, вас сразу же обвинят в поддержке Бозизе. Это атмосфера террора. Многие люди связываются с нами, чтобы рассказать, что происходит, но отказываются подавать жалобы. Поступали сообщения об угрозах смертью тем немногим, кто рискнул", – говорится в статье.

19 апреля, перед публикацией, RFI передало результаты расследования пресс-секретарям местного президента и правительства. Реакции не последовало, кроме публичных обвинений журналистов в том, что те "перекручивают факты".

Посольство России в ЦАР также не ответило подробно на факты расследования, но написало в Facebook, что информацию ООН по наемникам там рассматривают как "спекулятивную" и считают, что в отчете "должны были сосредоточиться на расследовании преступлений, совершенных наемниками вооруженных формирований (повстанцев)".

Летом 2018 года в ЦАР убили трех сотрудников росСМИ, которые хотели снять фильм о ЧВК Вагнер в этой стране. Власти РФ утверждают, что они убиты обычными местными бандитам ради наживы, и назвала россиян преступниками.

Евгений Пилипенко

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