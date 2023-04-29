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Российские пилоты в Сирии пытаются спровоцировать американцев на воздушный бой – США

Цей матеріал також доступний українською
29.04.2023, 16:51
Российские пилоты в Сирии пытаются спровоцировать американцев на воздушный бой – США - Фото
Самолет-США-Сирия

Пилоты российских истребителей в Сирии пытаются спровоцировать пилотов США на воздушное сражение и таким образом вовлечь Соединенные Штаты в "международный инцидент". Об этом заявил представитель Центрального командования США полковник Джо Буччино, сообщает CNN.

Он считает, что, скорее всего, российские пилоты не преследуют цель сбить американский самолет, но они, возможно, пытаются "спровоцировать" США и "втянуть нас в международный инцидент".

США наблюдали "значительный рост" агрессивных российских полетов в Сирии в этом месяце, сказал Буччино.

По словам чиновника, с начала марта российские самолеты в общей сложности 85 раз нарушили протоколы разведения войск, включая пролет слишком близко к базам коалиции. Это также включает в себя 26 случаев, когда вооруженные российские самолеты пролетали над позициями США и коалиции.

В настоящее время США имеют около 900 военнослужащих в Сирии в рамках текущей кампании по противодействию ИГИЛ.

  • 14 марта 2023 года российский истребитель Су-27 повредил винт разведывательного дрона США MQ-9 Reaper над Черным морем, БПЛА упал в международных водах.
  • В Белом доме заявили, что перехват РФ американского беспилотника был "опасным" и "непрофессиональным", США продолжат летать над Черным морем.
  • 17 марта в акваторию Черного моря вошел еще один беспилотный летательный аппарат Соединенных Штатов RQ-4 Global Hawk.
  • 31 марта в Сенат был внесен законопроект об усилении военного присутствия США и НАТО в Черном море.

Читайте также: Черное море, как и Балтийское, должно стать морем НАТО – Кулеба

Вадим Ребрина
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