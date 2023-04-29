Российские пилоты в Сирии пытаются спровоцировать американцев на воздушный бой – США

Пилоты российских истребителей в Сирии пытаются спровоцировать пилотов США на воздушное сражение и таким образом вовлечь Соединенные Штаты в "международный инцидент". Об этом заявил представитель Центрального командования США полковник Джо Буччино, сообщает CNN.

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Он считает, что, скорее всего, российские пилоты не преследуют цель сбить американский самолет, но они, возможно, пытаются "спровоцировать" США и "втянуть нас в международный инцидент".

США наблюдали "значительный рост" агрессивных российских полетов в Сирии в этом месяце, сказал Буччино.

По словам чиновника, с начала марта российские самолеты в общей сложности 85 раз нарушили протоколы разведения войск, включая пролет слишком близко к базам коалиции. Это также включает в себя 26 случаев, когда вооруженные российские самолеты пролетали над позициями США и коалиции.

В настоящее время США имеют около 900 военнослужащих в Сирии в рамках текущей кампании по противодействию ИГИЛ.

14 марта 2023 года российский истребитель Су-27 повредил винт разведывательного дрона США MQ-9 Reaper над Черным морем, БПЛА упал в международных водах.

В Белом доме заявили, что перехват РФ американского беспилотника был "опасным" и "непрофессиональным", США продолжат летать над Черным морем.

17 марта в акваторию Черного моря вошел еще один беспилотный летательный аппарат Соединенных Штатов RQ-4 Global Hawk.

31 марта в Сенат был внесен законопроект об усилении военного присутствия США и НАТО в Черном море.

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Вадим Ребрина

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