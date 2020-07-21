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Россия вынуждена урезать военные расходы: документ

21.07.2020, 09:17
Россия вынуждена урезать военные расходы: документ - Фото
Военные оккупационной армии России (фото — mil.ru)

Российский Минфин решился на невиданное для последних лет дело – сокращение оборонных расходов

Министерство финансов РФ запланировало снижение расходов на государственную программу вооружений на следующие три года. Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства.

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"Уменьшение на 5% бюджетных ассигнований федерального бюджета на реализацию государственной программы вооружений", как пояснили в Минфине РФ, предлагается для оптимизации (уменьшения) базовых бюджетных ассигнований в 2021-2023 годах.

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    По оценке, которую приводит российский РБК, в результате такого урезания бюджета военная отрасль России недосчитается более 225 млрд рублей. В документе говорится, что расчет сделан после совещания 7 июля с премьером РФ Михаилом Мишустиным.

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    Евгений Пилипенко
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