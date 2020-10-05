Российский президентский самолет приземлился в Ереване: трек его полета

Борт RA-96019 примерно в полдень по киевскому времени сел в аэропорту столицы Армении. Страна сейчас ожесточенно воюет с Азербайджаном в Карабахе

Около полудня в Ереване приземлился пассажирский самолет Ил-96-300ПУ специального летного отряда "Россия" при президенте РФ, который перевозит топ-чиновников. Две буквы (ПУ) обозначения означают "командный пункт управления". Трек воздушного судна видно на сервисе Flightradar24.

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Первым о визите сообщил Twitter израильского мониторингового ресурса Observer IL.

Самолет с бортовым номером RA-96019 вылетел утром из аэропорта "Внуково" в Москве, по широкой дуге обогнул восток Украины с временно оккупированными территориями, после чего по линии Сочи–Трабзон пересек Черное море и ушел на восток к столице Армении.

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СПРАВКА. Непризнанная никем, в том числе Арменией, "Нагорно-Карабахская республика" находится на юго-западе Азербайджана: официальный Баку считает ее оккупированной территорией. В 1994-м после шести лет войны был подписан Бишкекский протокол, по которому Азербайджан, Армения и "НКР" договорились о прекращении огня. На линии столкновения время от времени вспыхивают конфликты. На этой территории ныне почти 100% населения – армяне: там лишь шесть азербайджанцев.

В конце сентября премьер Армении Никол Пашинян заявил, что не обсуждал в разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным возможное военное вмешательство России в карабахский конфликт, но заявил, что "в конкретных ситуациях" потенциал 102-й российской базы в Гюмри "должен использоваться".

27 сентября 2020-го Азербайджан, заявив о "контроперации", пошел в наступление по всей линии разграничения. Начались самые маcштабные с 1994-го бои.

Обе стороны обвиняют друг друга, говорят о крупных потерях у противника, не подтверждают свои (Азербайджан) или подтверждают предположительно частично (Армения/"НКР").

Премьер Армении Пашинян заявляет, что операцией Азербайджана "командуют 150 турецких офицеров". Президент Азербайджана Алиев назвал условие прекращения огня.

LIGA.net объясняет, что происходит.

Ранее в Кремле на вопрос, планирует ли Россия предоставить военную поддержку Армении, ответили, что выступают против заявлений о военной поддержке одной из сторон и за скорейшее прекращение боев.

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Евгений Пилипенко

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