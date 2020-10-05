Российский президентский самолет приземлился в Ереване: трек его полета
Борт RA-96019 примерно в полдень по киевскому времени сел в аэропорту столицы Армении. Страна сейчас ожесточенно воюет с Азербайджаном в Карабахе
Около полудня в Ереване приземлился пассажирский самолет Ил-96-300ПУ специального летного отряда "Россия" при президенте РФ, который перевозит топ-чиновников. Две буквы (ПУ) обозначения означают "командный пункт управления". Трек воздушного судна видно на сервисе Flightradar24.
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Первым о визите сообщил Twitter израильского мониторингового ресурса Observer IL.
Самолет с бортовым номером RA-96019 вылетел утром из аэропорта "Внуково" в Москве, по широкой дуге обогнул восток Украины с временно оккупированными территориями, после чего по линии Сочи–Трабзон пересек Черное море и ушел на восток к столице Армении.
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В конце сентября премьер Армении Никол Пашинян заявил, что не обсуждал в разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным возможное военное вмешательство России в карабахский конфликт, но заявил, что "в конкретных ситуациях" потенциал 102-й российской базы в Гюмри "должен использоваться".
- 27 сентября 2020-го Азербайджан, заявив о "контроперации", пошел в наступление по всей линии разграничения. Начались самые маcштабные с 1994-го бои.
- Обе стороны обвиняют друг друга, говорят о крупных потерях у противника, не подтверждают свои (Азербайджан) или подтверждают предположительно частично (Армения/"НКР").
- Премьер Армении Пашинян заявляет, что операцией Азербайджана "командуют 150 турецких офицеров". Президент Азербайджана Алиев назвал условие прекращения огня.
- LIGA.net объясняет, что происходит.
- Ранее в Кремле на вопрос, планирует ли Россия предоставить военную поддержку Армении, ответили, что выступают против заявлений о военной поддержке одной из сторон и за скорейшее прекращение боев.
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