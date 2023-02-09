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Саммит Евросоюза. Зеленский уже в Брюсселе – встретился с Макроном и фон дер Ляйен: фото

Цей матеріал також доступний українською
09.02.2023, 11:22
Саммит Евросоюза. Зеленский уже в Брюсселе – встретился с Макроном и фон дер Ляйен: фото - Фото
Фото: twitter.com/vonderleyen

За час до полудня 9 февраля президент Владимир Зеленский прибыл на встречу лидеров Евросоюза в Брюсселе, где его встретила глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен и французский коллега Эмманюэль Макрон. Фото встречи опубликовано в Twitter фон дер Ляйен.

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"Добро пожаловать в Брюссель, сердце европейской семьи, к которой принадлежит Украина", – написала она.

Фон дер Ляйен заверила, что Европа удет поддерживать Украину "на каждом шагу на пути к нашему Союзу".

Новость дополняется...

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Євген Пилипенко
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