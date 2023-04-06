Санна Марин ушла в отставку – Yle

Правительство Финляндии во главе с премьером Санной Марин ушло в отставку после поражения на национальных выборах. Об этом сообщает местное издание Yle.

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Просьба об отставке правительства, которую она подала президенту Сауле Ниинисте 6 апреля, связана с проведением в стране парламентских выборов 3 апреля 2023 года, на которых социал-демократическая партия Марин заняла третье место с 43 мандатами из 200 возможных.

Ниинисте принял просьбу об отставке. Правительство Марин будет работать в статусе временного, пока партии не сформируют новый кабинет, пишут журналисты.

Петтери Орпо, глава Национальной коалиционной партии, которая выиграла выборы, на следующей неделе начнет консультации о формировании правительства. Ранее издание Politico отмечало, что если Орпо не удастся сформировать правительство, то Марин может получить предложение о создании коалиции.

4 апреля 2023 года Финляндия официально стала членом НАТО.

5 апреля издание Bloomberg со ссылкой на официальных лиц писало: маловероятно, что НАТО разместит оборонительные структуры в Финляндии.

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Мілана Головань

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