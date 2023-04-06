UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Санна Марин ушла в отставку – Yle

Цей матеріал також доступний українською
06.04.2023, 12:02
Санна Марин ушла в отставку – Yle - Фото
Санна Марин (Фото: ОП)

Правительство Финляндии во главе с премьером Санной Марин ушло в отставку после поражения на национальных выборах. Об этом сообщает местное издание Yle.

Просьба об отставке правительства, которую она подала президенту Сауле Ниинисте 6 апреля, связана с проведением в стране парламентских выборов 3 апреля 2023 года, на которых социал-демократическая партия Марин заняла третье место с 43 мандатами из 200 возможных.

Ниинисте принял просьбу об отставке. Правительство Марин будет работать в статусе временного, пока партии не сформируют новый кабинет, пишут журналисты.

Петтери Орпо, глава Национальной коалиционной партии, которая выиграла выборы, на следующей неделе начнет консультации о формировании правительства. Ранее издание Politico отмечало, что если Орпо не удастся сформировать правительство, то Марин может получить предложение о создании коалиции.

Читайте также: Премьер Финляндии допустила передачу ВСУ старых истребителей, но в Минобороны не согласны

Мілана Головань
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
геополитика выборы отставка Финляндия правительство Санна Марин
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 