"Сделать или умереть". Джонсон поставил ультиматум по Brexit

Борис Джонсон (фото - ЕРА)

Бывший министр иностранных дел и кандидат на пост премьер-министра Великобритании Борис Джонсон пообещал "сделать или умереть", говоря о выходе страны из Европейского Союза, передает Financial Times.

Он обещает, что Британия покинет ЕС с соглашением или без до 31 октября.

16 июня глава МИД Британии Джереми Хант заявил, что лидеры стран Евросоюза продемонстрировали готовность к тому, чтобы провести переговоры об условиях Brexit с новым премьер-министром Великобритании.

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