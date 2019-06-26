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26.06.2019, 16:11

"Сделать или умереть". Джонсон поставил ультиматум по Brexit

"Сделать или умереть". Джонсон поставил ультиматум по Brexit - Фото
Борис Джонсон (фото - ЕРА)

Британский политик заявил, что Brexit состоится с соглашением или без до 31 октября

Бывший министр иностранных дел и кандидат на пост премьер-министра Великобритании Борис Джонсон пообещал "сделать или умереть", говоря о выходе страны из Европейского Союза, передает Financial Times.

Он обещает, что Британия покинет ЕС с соглашением или без до 31 октября.

16 июня глава МИД Британии Джереми Хант заявил, что лидеры стран Евросоюза продемонстрировали готовность к тому, чтобы провести переговоры об условиях Brexit с новым премьер-министром Великобритании. 

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Теги: борис джонсон, brexit
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