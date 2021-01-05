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Сегодня выборы сенаторов в Джорджии. Байден обещал американцам $2000 при победе демократов

05.01.2021, 10:04
Сегодня выборы сенаторов в Джорджии. Байден обещал американцам $2000 при победе демократов - Фото
Джо Байден (Фото: Andrew Harnik/EPA)

В американском штате Джорджия сегодня, 5 января, проходят выборы сенаторов. Избранный президент Джо Байден заявил, что в случае победы демократов они получат в Сенате большинство и смогут увеличить выплаты американцам из-за кризиса с коронавирусом до $2000, сообщает CNN.

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По словам Байдена, если избиратели Джорджии "отправят в Вашингтон" кандидатов от демократов Йона Оссоффа и Рафаэля Уорнока, решение о помощи американцам в размере $2000 пройдет голосование в Сенате. Об этом он заявил вчера, 4 января, во время встречи с избирателями в Атланте. Такая помощь "вернет надежду, достоинство и честь многим людям, которые ведут борьбу прямо сейчас", – заявил Байден.

В случае победы обоих кандидатов демократы получат в верхней палате Конгресса 50 голосов, что вместе с голосом избранной вице-президентом Камалы Харрис составит большинство. В противном случае республиканцы сохранят контроль над Сенатом.

Ранее лидер республиканского большинства в Сенате Митч МакКоннелл заявил, что закон о повышении помощи с $600 до $2000, поддержанный Палатой представителей, не пройдет Сенат. Полный объем помощи по этому закону предполагается выплачивать всем взрослым, чей доход меньше $75 000, а также их детям. На меньшие суммы помощи смогут рассчитывать все, чей доход ниже $115 000 в год, сообщает Washington Post.

В поддержку повышения помощи до $2000 высказывался и действующий президент США Дональд Трамп. Он даже грозился не подписывать бюджет, в котором были предусмотрены только $600, но в итоге подписал закон.

В Джорджии проходит второй тур выборов, соревнуются две пары кандидатов. В одной из них республиканец Дэвид Пердью в ноябре опередил демократа Йона Осcоффа (49,7% – 48%), в другой демократ Рафаэль Уорнок опередил республиканку Келли Лофлер (32,9% – 25,9%). Ни один из кандидатов не набрал более 50%, и по закону Джорджии был назначен второй тур.

На выборах уже проголосовали досрочно более 3 млн человек, это половина от всех, голосовавших в Джорджии на президентских выборах 3 ноября. В избирательной кампании принимали активное участие и Трамп, и Байден.

Денис Юдин
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