Сегодня выборы сенаторов в Джорджии. Байден обещал американцам $2000 при победе демократов

В американском штате Джорджия сегодня, 5 января, проходят выборы сенаторов. Избранный президент Джо Байден заявил, что в случае победы демократов они получат в Сенате большинство и смогут увеличить выплаты американцам из-за кризиса с коронавирусом до $2000, сообщает CNN.

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По словам Байдена, если избиратели Джорджии "отправят в Вашингтон" кандидатов от демократов Йона Оссоффа и Рафаэля Уорнока, решение о помощи американцам в размере $2000 пройдет голосование в Сенате. Об этом он заявил вчера, 4 января, во время встречи с избирателями в Атланте. Такая помощь "вернет надежду, достоинство и честь многим людям, которые ведут борьбу прямо сейчас", – заявил Байден.

В случае победы обоих кандидатов демократы получат в верхней палате Конгресса 50 голосов, что вместе с голосом избранной вице-президентом Камалы Харрис составит большинство. В противном случае республиканцы сохранят контроль над Сенатом.

Ранее лидер республиканского большинства в Сенате Митч МакКоннелл заявил, что закон о повышении помощи с $600 до $2000, поддержанный Палатой представителей, не пройдет Сенат. Полный объем помощи по этому закону предполагается выплачивать всем взрослым, чей доход меньше $75 000, а также их детям. На меньшие суммы помощи смогут рассчитывать все, чей доход ниже $115 000 в год, сообщает Washington Post.

В поддержку повышения помощи до $2000 высказывался и действующий президент США Дональд Трамп. Он даже грозился не подписывать бюджет, в котором были предусмотрены только $600, но в итоге подписал закон.

В Джорджии проходит второй тур выборов, соревнуются две пары кандидатов. В одной из них республиканец Дэвид Пердью в ноябре опередил демократа Йона Осcоффа (49,7% – 48%), в другой демократ Рафаэль Уорнок опередил республиканку Келли Лофлер (32,9% – 25,9%). Ни один из кандидатов не набрал более 50%, и по закону Джорджии был назначен второй тур.

На выборах уже проголосовали досрочно более 3 млн человек, это половина от всех, голосовавших в Джорджии на президентских выборах 3 ноября. В избирательной кампании принимали активное участие и Трамп, и Байден.

3 ноября 2020 года в США состоялись общие выборы: президента, 35 сенаторов, 435 членов Палаты представителей, 13 губернаторов, а также в местные органы власти.

7 ноября американские СМИ сообщили о победе демократа Байдена в Пенсильвании, которая фактически означает его победу в выборах в целом. Действующий президент Трамп отказался признавать победу оппонента.

Контроль над Палатой представителей сохраняет Демократическая партия.

15 декабря коллегия выборщиков избрала Байдена президентом США, он получил 306 голосов.

6 января 2021 года в Конгрессе будут объявлены итоги выборов. Несколько республиканцев, включая Лофлер, намерены оспорить голоса выборщиков, отданные за Байдена, тогда обе палаты Конгресса примут по этим жалобам решение голосованием. Ожидается, что попытка оспорить выборы не будет поддержана.

Денис Юдин

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