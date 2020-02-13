Сенат предварительно ограничил военные действия Трампа в Иране

Фото: Michael Reynolds/EPA

Сенат США, контролируемый республиканцами, предварительно проголосовал за резолюцию по ограничению военных действий президента Дональда Трампа в Иране. Об этом пишет Радио Свобода.

За решение проголосовал 51 сенатор, 45 выступили против. В резолюции, которая не имеет обязательной силы, говорится, что Трамп не может использовать американские войска в боевых действиях против Ирана, если Конгресс не объявил войну или не предоставил специальное разрешение для использования военной силы.

Трамп и его сторонники заявили, что решение пошлет неверный сигнал Ирану и другим потенциальным противникам США.

Финальное голосование за решение состоится сегодня, 13 февраля.

В ночь с 7 на 8 января армия Ирана нанесла многочисленные ракетные удары по объектам США и международной коалиции в Ираке. Это стало ответом Ирана на убийство Касема Сулеймани.

8 января Трамп заявил, что США ответят на действия Ирана новыми экономическими санкциями.

Читайте также: Трамп заявил об усилении санкций против Ирана