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Сенат предварительно ограничил военные действия Трампа в Иране

Сенат предварительно ограничил военные действия Трампа в Иране - Фото
Фото: Michael Reynolds/EPA
13.02.2020, 11:41

Трамп считает, что решение пошлет неверный сигнал Ирану и другим потенциальным противникам США

Сенат США, контролируемый республиканцами, предварительно проголосовал за резолюцию по ограничению военных действий президента Дональда Трампа в Иране. Об этом пишет Радио Свобода.

За решение проголосовал 51 сенатор, 45 выступили против. В резолюции, которая не имеет обязательной силы, говорится, что Трамп не может использовать американские войска в боевых действиях против Ирана, если Конгресс не объявил войну или не предоставил специальное разрешение для использования военной силы.

Трамп и его сторонники заявили, что решение пошлет неверный сигнал Ирану и другим потенциальным противникам США. 

Финальное голосование за решение состоится сегодня, 13 февраля.

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