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Сколько Пентагон выделил денег на стену с Мексикой: назвали сумму

Сколько Пентагон выделил денег на стену с Мексикой: назвали сумму - Фото
Фото: Brandon Mowinkel / unsplash.com
04.09.2019, 06:41

Ради строительства стены на границе с Мексикой будут заморожены другие 127 проектов

Министерство обороны США выделило $3,6 млрд на строительство нового участка стены на границе с Мексикой. Об этом во вторник, 3 сентября, объявил представитель Пентагона Джонатан Хоффман, сообщает Deutsche Welle.

Деньги на заграждение будут взяты из бюджета, предусмотренного на возведение и ремонт других 127 военных объектов, как на территории США, так и за рубежом - строительство всех этих объектов будет заморожено.

В конце июля Верховный суд США разрешил правительству США использовать бюджет Пентагона на возведение участков стены.

Президент США Дональд Трамп прокомментировал решение суда в своем микроблоге в Twitter, назвав его "великой победой в вопросе безопасности границ и верховенства права". Участок стены, на которую были выделены деньги, будет иметь протяженность в 280 километров.

Федеральный суд Калифорнии в мае вынес вердикт, временно запрещающий Трампу использовать средства оборонного ведомства на строительство стены без одобрения Конгресса.

Суд также постановил, что правительство не может воспользоваться деньгами, пока в различных судах оспаривается попытка Трампа воспользоваться бюджетом Пентагона. Верховный суд США, в свою очередь, отменил ограничительный указ калифорнийского суда и разрешил президенту США использовать средства Минобороны до завершения судебных споров.

  • 15 февраля текущего года Трамп ввел на границе с Мексикой режим чрезвычайного положения, поскольку Конгресс США согласился выделить на "мексиканскую" стену только $1,37 млрд. Этот режим позволяет главе Белого дома получить из бюджета недостающие суммы в обход Конгресса.
  • На следующий день юридический комитет Палаты представителей американского Конгресса инициировал расследование законности введения режима ЧП, а 14 марта Сенат США проголосовал за его отмену.

 

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