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"Скорее ад замерзнет". Литва отказалась выдать Тихановскую режиму Лукашенко

05.03.2021, 16:03
Светлана Тихановская (Фото: Piotr Nowak/ЕРА)

Литва отказалась рассматривать запрос Беларуси на экстрадицию лидера оппозиции Светланы Тихановской. Об этом заявил глава МИД Литвы Габриэлиус Ландсбергис, сообщает пресс-служба ведомства.

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Ландсбергис назвал Литву стеной, за которой могут искать убежища все демократические силы, преследуемые режимами. Нашедшие убежище в Литве могут чувствовать себя в безопасности, их не выдадут режимам ни за их борьбу за демократию, ни за свободу мнений и религиозных взглядов, заверил он.

"Мы можем сказать беларускому режиму, что скорее мы увидим, как ад замерзнет, чем будем рассматривать его требования", – заявил Ландсбергис.

Денис Юдин
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беларусь экстрадиция литва Светлана Тихановская Габриэлиус Ландсбергис
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