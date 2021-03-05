"Скорее ад замерзнет". Литва отказалась выдать Тихановскую режиму Лукашенко

Литва отказалась рассматривать запрос Беларуси на экстрадицию лидера оппозиции Светланы Тихановской. Об этом заявил глава МИД Литвы Габриэлиус Ландсбергис, сообщает пресс-служба ведомства.

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Ландсбергис назвал Литву стеной, за которой могут искать убежища все демократические силы, преследуемые режимами. Нашедшие убежище в Литве могут чувствовать себя в безопасности, их не выдадут режимам ни за их борьбу за демократию, ни за свободу мнений и религиозных взглядов, заверил он.

"Мы можем сказать беларускому режиму, что скорее мы увидим, как ад замерзнет, чем будем рассматривать его требования", – заявил Ландсбергис.

Денис Юдин

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