"Скорее ад замерзнет". Литва отказалась выдать Тихановскую режиму Лукашенко
05.03.2021, 16:03
Светлана Тихановская (Фото: Piotr Nowak/ЕРА)
Литва отказалась рассматривать запрос Беларуси на экстрадицию лидера оппозиции Светланы Тихановской. Об этом заявил глава МИД Литвы Габриэлиус Ландсбергис, сообщает пресс-служба ведомства.
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Ландсбергис назвал Литву стеной, за которой могут искать убежища все демократические силы, преследуемые режимами. Нашедшие убежище в Литве могут чувствовать себя в безопасности, их не выдадут режимам ни за их борьбу за демократию, ни за свободу мнений и религиозных взглядов, заверил он.
"Мы можем сказать беларускому режиму, что скорее мы увидим, как ад замерзнет, чем будем рассматривать его требования", – заявил Ландсбергис.
- В августе 2020 года в Беларуси прошли выборы президента, в которых участвовала Тихановская. ЦИК объявил, что победил Лукашенко, оппозиция не признала его победу.
- Вскоре после выборов власти вынудили Тихановскую выехать в Литву.
- В сентябре 2020-го Литва официально признала Тихановскую лидером Беларуси.
- 2 марта 2021 года Следственный комитет Беларуси объявил Тихановскую в розыск, позже в Литву был направлен запрос о ее экстрадиции.
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