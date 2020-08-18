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СМИ пишут - суицид. В Беларуси нашли мертвым члена комиссии, который не подписал протокол

18.08.2020, 18:41
СМИ пишут - суицид. В Беларуси нашли мертвым члена комиссии, который не подписал протокол - Фото
Люди требуют, чтобы им сообщили, где Константин Шишмаков (фото - Яухен Ерчак/ЕРА)

По словам отца погибшего, тот отказался вкидывать в урну 500 бюллетеней и подписывать финальный протокол. Сегодня Шишмакова нашли в реке мертвым

Сегодня в реке Неман в Беларуси спасатели обнаружили тело директора Волковысского военно-исторического музея им. Багратиона Константина Шишмакова. Ранее на выборах он стал одним из двух членов местной избирательной комиссии, отказавшихся подписывать итоговый протокол, сообщает telegram-канал Наша ніва.

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Сегодня утром возле здания музея прошел митинг - беларусы требовали от власти признания, где сейчас находится Шишмаков.

Митингующие требуют ответа на вопрос (фото - Яухен Ерчак_ЕРА)

По словам отца погибшего, в день выборов Константин Шишмаков рассказал ему, что отказался вкидывать в урну 500 бюллетеней и подписывать итоговый протокол.

Через несколько дней, 15 августа, мужчина ушел на работу, откуда вечером позвонил жене, сказав, что больше работать тут не будет и что сейчас идет домой. Больше его никто не видел. 

Сегодня тело Шишмакова достали из реки спасатели.

Вопрос о том, было ли ли это убийство, до сих пор остается открытым. Например, по информации беларусского telegram-канала TUT.by, смерть директора музея не носит криминального характера, а обстоятельства его гибели больше похожи на суицид.

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Дарья Мостовая
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