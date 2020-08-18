"У Тихановской было в 6 раз больше голосов". Члены избиркомов о фальсификациях

Факт фальсификаций на выборах президента Беларуси не отрицают несколько членов избирательных комиссий

Несколько представителей избирательных комиссий в Минске заявили о грубых фальсификациях на выборах президента Беларуси. Об этом сообщает Медуза.

Антон, один из членов избиркома, на условиях анонимности, рассказал, что участке присутствовал только один независимый наблюдатель.

"Сначала мы считали бюллетени досрочного голосования. В основном было слышно, что побеждает Лукашенко. В голосовании по домам все, кроме одного, тоже были за нынешнего президента. В день основных выборов была противоположная картина - в основном все были за Тихановскую, только иногда мелькала фамилия Лукашенко. Многие бюллетени были испорчены (как правило, те, в которых голосовали за Тихановскую)", - отметил он.

По его словам, когда подсчитали голоса, то "по лицам членов комиссии было видно, что все радуются".

"Даже без итогового подсчета было понятно, что больше 60% за Тихановскую", - уточнил Антон.

Он добавил, что результаты считали "очень долго, минут 30–40". "В итоге нам сказали, что за нынешнего президента больше 50% голосов, а у Тихановской - в районе 20%. Члены комиссии начали оглядываться, типа, "что это сейчас произошло?". Ведь явно побеждала Тихановская", - объяснил Антон.

Еще одна член избиркома Маргарита (имя изменено) рассказала, что количество людей, которые проголосовали досрочно, было "завышено каждый день - 7 августа на 30 человек, 8 - на 50".

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"Еще приходили люди, которые были в списках, но они говорили, что у них нет беларусского гражданства, только вид на жительство. То есть они не могли оставить свой голос, тем не менее, они были в списках. И непонятно, как они туда попали", - добавила она.

Она обратила внимание на один момент.

"Мы не все время видели емкости, в которых были бюллетени с предварительного голосования. Поэтому возможна фальсификация. Они, конечно, опечатывались в конце сдачи смены. Но в любом случае я не знаю, что с ними происходило. В моей стопке с бюллетенями основного дня выборов у Тихановской было в шесть раз больше голосов, чем у Лукашенко", - уточнила женщина.

Маргарита сообщила, что переговаривалась немного с людьми, которые считали другие стопки. "Было понятно, что Тихановская идет первее Лукашенко. Я не знаю насколько, потому что на досрочном выиграл он, но, по нашим подсчетам, она 100% лидировала", - уточнила Маргарита.

По ее словам, при подсчете голосов никого рядом не было с главой избирательной комиссии.

"В итоге нам объявили, что Тихановская проиграла. Многие начали плакать, я не была исключением. Вся избирательная комиссия погрузилась в молчание", - уточнила Маргарита.

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Арина Толина

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