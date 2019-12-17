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Сотни американских историков потребовали импичмента Трампа

Сотни американских историков потребовали импичмента Трампа - Фото
Дональд Трамп (фото - ЕРА)
17.12.2019, 12:16

В опубликованном в интернете заявлении ученые ссылаются на позицию творцов Конституции США

752 американских историка, "посвятивших себя изучению прошлого нации", подписали заявление, в котором утверждают, что президент США Дональд Трамп заслуживает импичмента. Заявление опубликовано на сайте Medium.com.

"Многочисленные и вопиющие злоупотребления властью со стороны президента Трампа - это в точности то, что творцы Конституции США считали основанием для импичмента и отстранения президента", - говорится в заявлении.

Наиболее пагубным для Конституции злоупотреблением историки считают задержку военной помощи Украине, чтобы заставить ее "сфабриковать и узаконить ложную информацию, чтобы дать преимущество для переизбрания" Трампа.

"Если должностные преступления президента Трампа не соответствуют уровню импичмента, тогда практически ничто ему не соответствует", - говорится в заявлении.

  • 25 сентября в Конгрессе объявили о начале расследования об импичменте Трампа.
  • 10 декабря стало известно, что в Конгрессе выдвинут обвинения Трампу по двум статьям.

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