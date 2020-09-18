Совет ООН по правам человека утвердил резолюцию по Беларуси
Верховный комиссар ООН по правам человека должен представить устный отчет в конце 2020 года о гуманитарной ситуации в Беларуси
Сегодня, 18 сентября, Совет ООН по правам человека утвердил резолюцию по гуманитарной ситуации в Беларуси, которая появилась в связи с президентскими выборами 2020. Об этом сообщается в Twitter организации.
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Поддержали резолюцию 23 страны, две выступили против и 22 воздержались.
Согласно резолюции, верховный комиссар ООН по правам человека должен представить устный отчет в конце 2020 года о гуманитарной ситуации в Беларуси, сложившейся после выборов.
Проект резолюции был подан Европейским Союзом.
"Мы убеждены в том, что для предотвращения эскалации насилия, необходимо продолжить исследования со стороны Совета по правам человека и международного сообщества", - говорится в заявлении ЕС по результатам голосования.
ЕС призвал правительство Беларуси в полной мере сотрудничать с комиссаром и спецдокладчиком ООН, а также провести содержательный диалог с обществом и политической оппозицией.
- 9 августа в Беларуси прошли выборы президента. Лукашенко объявил о своей победе. Уже больше месяца в стране проходят протесты против действующей власти, которые пытаются разгонять силовики.
- Вчера, 17 августа, Европейский парламент принял резолюцию, в которой официально не признал результаты выборов в Беларуси, а также "избрание" Лукашенко президентом.
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