Совет ООН по правам человека утвердил резолюцию по Беларуси

Верховный комиссар ООН по правам человека должен представить устный отчет в конце 2020 года о гуманитарной ситуации в Беларуси

Сегодня, 18 сентября, Совет ООН по правам человека утвердил резолюцию по гуманитарной ситуации в Беларуси, которая появилась в связи с президентскими выборами 2020. Об этом сообщается в Twitter организации.

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Поддержали резолюцию 23 страны, две выступили против и 22 воздержались.

Согласно резолюции, верховный комиссар ООН по правам человека должен представить устный отчет в конце 2020 года о гуманитарной ситуации в Беларуси, сложившейся после выборов.

Проект резолюции был подан Европейским Союзом.

"Мы убеждены в том, что для предотвращения эскалации насилия, необходимо продолжить исследования со стороны Совета по правам человека и международного сообщества", - говорится в заявлении ЕС по результатам голосования.

ЕС призвал правительство Беларуси в полной мере сотрудничать с комиссаром и спецдокладчиком ООН, а также провести содержательный диалог с обществом и политической оппозицией.

9 августа в Беларуси прошли выборы президента. Лукашенко объявил о своей победе. Уже больше месяца в стране проходят протесты против действующей власти, которые пытаются разгонять силовики.

9 августа в Беларуси прошли выборы президента. Лукашенко объявил о своей победе. Уже больше месяца в стране против действующей власти, которые пытаются разгонять силовики. Вчера, 17 августа, Европейский парламент принял резолюцию , в которой официально не признал результаты выборов в Беларуси, а также "избрание" Лукашенко президентом.

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Наталия Медведева

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