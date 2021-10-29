UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Спустя два года пандемии зафиксирован первый случай коронавируса на острове в Тихом океане

Цей матеріал також доступний українською
29.10.2021, 12:30
Спустя два года пандемии зафиксирован первый случай коронавируса на острове в Тихом океане - Фото
Иллюстративное фото: freepik.com

Спустя два года после появления коронавируса в человеческой популяции на острове Тонга зафиксирован первый случай COVID-19. Об этом заявил премьер островного государства Похива Ту’и’онетоа, пишет Associated Press.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

В сообщении сказано, что у путешественника из Новой Зеландии тест дал положительный результат. Турист был среди 215 пассажиров, прибывших в Тонгу рейсом из новозеландского города Крайстчерч 27 октября и находившихся в карантинной гостинице.

В Крайстчерче случаев коронавируса не было несколько месяцев, но на этой неделе туда вернулся заболевший в Окленде местный житель. После этого было зарегистрировано четыре случая заболевания. Самолет уже вылетел в Тонгу, когда о них стало известно.

Чиновники здравоохранения Новой Зеландии отметили, что их турист был полностью вакцинирован Pfizer и перед вылетом в Тонгу получил отрицательный результат теста на вирус.

Медики, полицейские и сотрудники аэропорта Тонги, дежурившие во время прибытия самолета, отправлены на карантин.

Тонга расположена к северо-востоку от Новой Зеландии, население составляет 106 000 человек. 31% жителей полностью вакцинированы, 48% получили одну дозу вакцины.

  • По состоянию на 29 октября 2021 года на фоне рекордной заболеваемости и расширения красных зон карантина в Украине достигли отметки в 17 млн сделанных прививок от COVID-19.
  • С 8 ноября госслужащие и работники образования не будут допущены к работе без справки о вакцинации, а со справкой о противопоказаниях они смогут продолжить работу.

Читайте также: Украинцы поучаствуют в испытаниях двух новых вакцин против коронавируса 

Виктория Найдёнова
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
вакцинация прививка заражение пандемия коронавирус COVID-19 Тонга
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
DevOps з досвідом роботи від 3х років
Киев Semantrum
Керівник відділу контенту
Киев Semantrum
Керівник служби охорони
Киев Група Компаній ЛІГА
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 