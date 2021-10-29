Спустя два года пандемии зафиксирован первый случай коронавируса на острове в Тихом океане

Спустя два года после появления коронавируса в человеческой популяции на острове Тонга зафиксирован первый случай COVID-19. Об этом заявил премьер островного государства Похива Ту’и’онетоа, пишет Associated Press.

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В сообщении сказано, что у путешественника из Новой Зеландии тест дал положительный результат. Турист был среди 215 пассажиров, прибывших в Тонгу рейсом из новозеландского города Крайстчерч 27 октября и находившихся в карантинной гостинице.

В Крайстчерче случаев коронавируса не было несколько месяцев, но на этой неделе туда вернулся заболевший в Окленде местный житель. После этого было зарегистрировано четыре случая заболевания. Самолет уже вылетел в Тонгу, когда о них стало известно.

Чиновники здравоохранения Новой Зеландии отметили, что их турист был полностью вакцинирован Pfizer и перед вылетом в Тонгу получил отрицательный результат теста на вирус.

Медики, полицейские и сотрудники аэропорта Тонги, дежурившие во время прибытия самолета, отправлены на карантин.

Тонга расположена к северо-востоку от Новой Зеландии, население составляет 106 000 человек. 31% жителей полностью вакцинированы, 48% получили одну дозу вакцины.

По состоянию на 29 октября 2021 года на фоне рекордной заболеваемости и расширения красных зон карантина в Украине достигли отметки в 17 млн сделанных прививок от COVID-19.

С 8 ноября госслужащие и работники образования не будут допущены к работе без справки о вакцинации, а со справкой о противопоказаниях они смогут продолжить работу.

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Виктория Найдёнова

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