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"Сравнимо с разрывом отношений". РФ ответила на идею Сената США о санкциях против Путина

Цей матеріал також доступний українською
13.01.2022, 12:40
Владимир Путин (фото - ЕРА)

В Кремле раскритиковали законопроект в Конгрессе США о введении санкций против президента РФ Владимира Путина в случае продолжения российской агрессии против Украины. Об этом сказал спикер Кремля Дмитрий Песков, общаясь с журналистами.

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Вчера сенаторы-демократы представили законопроект, который предусматривает введение санкций против топ-политиков России и Путина, если РФ продолжит враждебную деятельность против Украины.

"Введение санкций против главы государства, против главы России, – это запредельная мера, которая сравнима с разрывом отношений", – отреагировал на него Песков.

Песков также сказал, что Россия будет делать то, что "лучшим образом соответствует ее интересам".

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Марк Сировой
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санкции владимир путин дмитрий песков кремль сенат вторжение войска россии
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