США будут противодействовать продаже Ираном оружия России – Госдепартамент

У Пентагона есть опасения, что Россия может запросить у Ирана дополнительное передовое оружие для использования в войне против Украины, заявил на брифинге пресс-секретарь Пентагона, бригадный генерал Пэт Райдер. Представитель Госдепартамента сказал, что США будут противодействовать продаже Ираном оружия России. Об этом сообщает CNN.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

"У нас есть опасения, что Россия может также попытаться приобрести у Ирана дополнительные передовые боеприпасы, например ракеты класса "земля-земля", для использования в Украине", — заявил Райдер.

Ранее телеканал сообщил, что Иран готовится отправить в Россию еще около 1000 единиц оружия, включая баллистические ракеты малой дальности класса "земля-земля" и дополнительные ударные беспилотники для использования в войне против Украины.

По словам Райдера, Иран предоставил России беспилотные летательные аппараты (БПЛА), и Пентагон ожидает, что Россия, "вероятно, будет добиваться большего количества таких летательных аппаратов" от Ирана.

Это, по словам представителя Пентагона, свидетельствует о "продолжающемся сговоре двух стран с целью нападения на украинцев".

Соединенные Штаты будут "использовать все соответствующие и подходящие инструменты из нашего набора инструментов, чтобы разоблачать, противостоять и противодействовать" поставкам Ираном оружия России, заявил официальный представитель Госдепартамента Нед Прайс.

Выступая на брифинге в Госдепартаменте, Прайс сказал, что США "нацелились на сети распространения иранских БПЛА".

Представитель Госдепа сказал, что США будут "решительно" применять санкции в отношении торговли оружием как с Россией, так и с Ираном, "чтобы Ирану было труднее продавать это оружие России".

СПРАВКА. В начале осени к ракетным ударам Россия подключила иранские дроны-камикадзе Shahed-136 — оккупанты маркируют их как "Герань-2". 24 сентября МИД Украины призвал Иран "немедленно прекратить поставки оружия в РФ для убийств украинцев, а не искать оправдания". Министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян заявил, что Тегеран не предоставлял России какого бы то ни было оружия для использования в войне против Украины, и настаивает на необходимости политического решения конфликта.

Читайте также: Саудовская Аравия предупредила США о намерении Ирана напасть на нее и Ирак – WSJ

Вадим Ребрина

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.