США будут противодействовать продаже Ираном оружия России – Госдепартамент
У Пентагона есть опасения, что Россия может запросить у Ирана дополнительное передовое оружие для использования в войне против Украины, заявил на брифинге пресс-секретарь Пентагона, бригадный генерал Пэт Райдер. Представитель Госдепартамента сказал, что США будут противодействовать продаже Ираном оружия России. Об этом сообщает CNN.
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"У нас есть опасения, что Россия может также попытаться приобрести у Ирана дополнительные передовые боеприпасы, например ракеты класса "земля-земля", для использования в Украине", — заявил Райдер.
Ранее телеканал сообщил, что Иран готовится отправить в Россию еще около 1000 единиц оружия, включая баллистические ракеты малой дальности класса "земля-земля" и дополнительные ударные беспилотники для использования в войне против Украины.
По словам Райдера, Иран предоставил России беспилотные летательные аппараты (БПЛА), и Пентагон ожидает, что Россия, "вероятно, будет добиваться большего количества таких летательных аппаратов" от Ирана.
Это, по словам представителя Пентагона, свидетельствует о "продолжающемся сговоре двух стран с целью нападения на украинцев".
Соединенные Штаты будут "использовать все соответствующие и подходящие инструменты из нашего набора инструментов, чтобы разоблачать, противостоять и противодействовать" поставкам Ираном оружия России, заявил официальный представитель Госдепартамента Нед Прайс.
Выступая на брифинге в Госдепартаменте, Прайс сказал, что США "нацелились на сети распространения иранских БПЛА".
Представитель Госдепа сказал, что США будут "решительно" применять санкции в отношении торговли оружием как с Россией, так и с Ираном, "чтобы Ирану было труднее продавать это оружие России".
- Утром 17 октября Россия атаковала иранскими беспилотниками Shahed-136 центр Киева и другие города Украины. МИД официально обвинил Иран в соучастии в агрессии против Украины.
- Союз России и Ирана является серьезной угрозой, на которую нужно обращать пристальное внимание, заявил представитель Государственного департамента США Ведант Патель.
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