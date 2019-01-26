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26.01.2019, 19:49

США будут убеждать Россию и Китай не поддерживать Мадуро

США будут убеждать Россию и Китай не поддерживать Мадуро - Фото
Майк Помпео (фото - Getty Images)

Россия "хочет лишить венесуэльский народ голоса", заявил Майк Помпео

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США будут пытаться убедить Россию и Китай поддержать исполняющего обязанности президента Венесуэлы оппозиционера Хуана Гуайдо, и не поддерживать отстраненного от власти диктатора Николаса Мадуро. Об этом заявил госсекретарь США Майк Помпео на брифинге после заседания Совбеза ООН, сообщает собственный корреспондент Укринформа.

"Я говорил сегодня о вмешательстве Кубы и российском влиянии, вмешательстве России (в ситуацию в Венесуэле, - ред.), которая хочет лишить венесуэльский народ голоса. Россияне решили поддерживать режим Мадуро", - заявил Помпео.

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Он считает, что возглавлять Венесуэлу должен человек, которого поддерживают сами жители страны.

"Мы надеемся, что россияне изменят свой подход и увидят, что во главе Венесуэлы должны быть люди, которых выбрали сами венесуэльцы. Мы будем продолжать дискуссии со всеми, включая Россию и Китай ", - сказал Помпео.

23 января президент США Дональд Трамп признал лидера оппозиции Хуана Гуайдо легитимным главой ВенесуэлыВ России, наоборот, считают Николаса Мадуро законно избранным президентом.

Франция, Испания и Германия сегодня заявили, что признают Гуайдо новым президентом Венесуэлы, если Мадуро не объявит в течение 8 дней о проведении досрочных президентских выборов.

В ЕС также призвали власти Венесуэлы срочно провести свободные демократические выборы президента.

В Венесуэлу, по данным СМИ, в течение последних нескольких дней прибывают частные военные подрядчики, выполняющие секретные миссии для России, чтобы усилить безопасность диктатора Мадуро.

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Теги: Майк Помпео, Россия, венесуэла, Мадуро, диктатор
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