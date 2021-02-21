США депортировали в Германию 95-летнего экс-охранника нацистского концлагеря Нойенгамме

США выслали в Германию жителя штата Теннесси с немецким гражданством Фридриха Карла Бергера, который оказался бывшим охранником в подлагере системы нацистских концентрационных лагерей Нойенгамме. Об этом сообщает пресс-служба американского Минюста.

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Выслать Бергера еще в феврале 2020-го разрешил судья по иммиграционным делам. В ноябре того же года апелляционный суд оставил в силе это решение. Суд установил, что Бергер служил охранником в Нойенгамме, в котором самые большие группы заключенных составляли граждане СССР, Голландии и Польши. Доказательства его вины обнаружили в американских и европейских архивах.

В приговоре судьи говорится, что заключенные в Нойенгамме содержались в ужасных условиях и использовались для принудительного труда на открытом воздухе зимой 1945 года, работая до "изнеможения и смерти". Бергер охранял заключенных, чтобы они не могли сбежать в течение рабочего дня.

В конце марта 1945 года, когда союзные войска активно наступали, нацисты покинули подлагерь. Суд установил, что Бергер помогал охранять заключенных во время принудительной эвакуации в главный лагерь Нойенгамме, длившейся почти две недели в нечеловеческих условиях, в результате которой погибли около 70 заключенных. Бергер признался, что он никогда не просил о переводе со службы охраны концлагеря. Он продолжает получать немецкую пенсию на основании его работы в Германии, "включая военную службу".

СПРАВКА. Нойенгамме – самый большой концлагерь на северо-западе Германии. Он представлял собой сеть концлагерей, состоявший из главного лагеря и более чем 85 подлагерей. Через них прошли более 100 000 человек.

5 февраля сообщалось, что в Германии 95-летнюю Ирмгард Ф., которая во время Второй мировой войны работала секретарем коменданта концлагеря Штуттгоф, обвинили в пособничестве массовым убийствам.

9 февраля в Германии 100-летнего гражданина обвинили в выполнении обязанностей охранника в концлагере Заксенхаузен, а также в соучастии в в убийствах по 3518 пунктам.

Владислав Сердюк

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