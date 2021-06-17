США и ЕС создают Совет по торговле и технологиям для противодействия РФ и Китаю

США и Евросоюз создают Совет по торговле и технологиям, который должен стимулировать инвестиции и развитие инноваций среди союзников, а также противодействовать России и Китаю в разработке и защите критически важных и новейших технологий. Об этом в комментарии WSJ заявила исполнительный вице-президент Европейской комиссии Маргрет Вестагер.

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Кроме того, сообщается, что совет должен будет укрепить цепочки поставок между ЕС и США и предотвращать препятствия в торговле между ними. Его сопредседателями со стороны США будут госсекретарь Энтони Блинкен, министр торговли Джина Раймондо и торговый представитель США Кэтрин Тай. Со стороны ЕС сопредседателями будут Вестагер, которая является главным представителем ЕС в области конкуренции и цифровой политики, а также исполнительный вице-президент ЕС по вопросам торговли Валдис Домбровскис.

"Пандемия коронавируса выявила слабые места в производственных базах западных экономик, что привело к нехватке жизненно важных товаров от медицинских масок до микрочипов. Первое заседание планируется провести осенью и на нем будут курировать работу многих рабочих групп, что позволит ЕС и США сосредоточиться на сотрудничестве. Обе стороны подчеркнули, что сохранят регулятивную автономию в рамках своих соответствующих правовых систем", – отмечает издание.

14 июня на саммите НАТО страны-члены Североатлантического альянса пришли к выводу, что агрессивные действия России создают угрозу евроатлантической безопасности – также потенциальная угроза исходит и от Китая.

По итогам саммита ЕС-США, который прошел сегодня в Брюсселе с участием главы Белого дома Джо Байдена, стороны приняли решение установить диалог высокого уровня между ЕС и США для координации политики и действий в отношении России.

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Станислав Стороженко

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