UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персоны
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

США и ЕС создают Совет по торговле и технологиям для противодействия РФ и Китаю

17.06.2021, 15:29
США и ЕС создают Совет по торговле и технологиям для противодействия РФ и Китаю - Фото
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, президент США Джо Байден, председатель Евросовета Шарль Мишель (Фото - ЕРА)

США и Евросоюз создают Совет по торговле и технологиям, который должен стимулировать инвестиции и развитие инноваций среди союзников, а также противодействовать России и Китаю в разработке и защите критически важных и новейших технологий. Об этом в комментарии WSJ заявила исполнительный вице-президент Европейской комиссии Маргрет Вестагер.

Подписывайтесь на рассылки LIGA.net – только главное в вашей почте

Кроме того, сообщается, что совет должен будет укрепить цепочки поставок между ЕС и США и предотвращать препятствия в торговле между ними. Его сопредседателями со стороны США будут госсекретарь Энтони Блинкен, министр торговли Джина Раймондо и торговый представитель США Кэтрин Тай. Со стороны ЕС сопредседателями будут Вестагер, которая является главным представителем ЕС в области конкуренции и цифровой политики, а также исполнительный вице-президент ЕС по вопросам торговли Валдис Домбровскис.

"Пандемия коронавируса выявила слабые места в производственных базах западных экономик, что привело к нехватке жизненно важных товаров от медицинских масок до микрочипов. Первое заседание планируется провести осенью и на нем будут курировать работу многих рабочих групп, что позволит ЕС и США сосредоточиться на сотрудничестве. Обе стороны подчеркнули, что сохранят регулятивную автономию в рамках своих соответствующих правовых систем", – отмечает издание.

Читайте также: Первая победа Байдена в Европе. Встреча в НАТО могла успокоить "шатких" союзников США – WP

Станислав Стороженко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Россия Китай США ЕС евросоюз рф КНР Энтони Блинкен
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Маркетинг-менеджер
Киев Медіа холдинг Ligamedia
SMM-менеджер
Киев Група компаній "ЛІГА"
Менеджер з продажів реклами
Киев Медіа холдинг Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 