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США дополнительно направят на Ближний Восток тысячи военных - CNN

США дополнительно направят на Ближний Восток тысячи военных - CNN - Фото
Армия США (фото - army.mil)
03.01.2020, 20:12

Вашингтон опасается эскалации в регионе из-за убийства иранского генерала Касема Сулеймани

США дополнительно развернут тысячи военнослужащих на Ближнем Востоке в связи с усилением напряженности в отношениях с Ираном. Об этом сообщает CNN со ссылкой на представителя Министерства обороны США.

Дополнительные войска поступят из состава Сил немедленного реагирования 82-й воздушно-десантной дивизии.

Ранее сообщалось, что эти силы были направлены на подготовку к развертыванию и будут отправлены в регион, если того потребует ситуация.

После беспорядков в посольстве США в Багдаде в начале этой недели США развернули 750 военнослужащих из того же подразделения и заявили, что дополнительные развертывания возможны.

Новое развертывание будет охватывать остальную часть бригады, это около 3000 солдат.

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США Иран Ближний Восток Касем Сулеймани
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