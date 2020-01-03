США дополнительно направят на Ближний Восток тысячи военных - CNN

Армия США (фото - army.mil)

США дополнительно развернут тысячи военнослужащих на Ближнем Востоке в связи с усилением напряженности в отношениях с Ираном. Об этом сообщает CNN со ссылкой на представителя Министерства обороны США.

Дополнительные войска поступят из состава Сил немедленного реагирования 82-й воздушно-десантной дивизии.

Ранее сообщалось, что эти силы были направлены на подготовку к развертыванию и будут отправлены в регион, если того потребует ситуация.

После беспорядков в посольстве США в Багдаде в начале этой недели США развернули 750 военнослужащих из того же подразделения и заявили, что дополнительные развертывания возможны.

Новое развертывание будет охватывать остальную часть бригады, это около 3000 солдат.