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США не дадут Украине дальнобойные ракеты, если это сделает Великобритания – Politico

Цей матеріал також доступний українською
10.05.2023, 09:38
США не дадут Украине дальнобойные ракеты, если это сделает Великобритания – Politico - Фото
ATACMS (Фото: USAASC)

США не будут отправлять Украине дальнобойные ракеты, поскольку это, вероятно, согласилась сделать Великобритания, сообщает Politico.

9 мая 2023 года журналисты The Washington Post со ссылкой на источники среди чиновников писали, что Лондон якобы готов отправить Киеву ракеты Storm Shadow, подобные американским ATACMS, и призвал к такому шагу США.

В случае, если Великобритания окончательно примет решение передать Украине дальнобойное оружие, США не будут этого делать, как и заявляли ранее, отмечают в Politico.

Администрация президента Байдена считает, что это, вероятно, сможет успокоить критиков, требующих от западных союзников дальнобойные ракеты для Украины.

1 апреля Генерал Марк Милли аргументировал позицию США тем, что в их арсенале не так много ракет ATACMS. Об этом говорил и министр обороны Резников.

Вместе с тем, США заявили о готовности предоставить Украине системы ПВО, боеприпасы и другую технику.

  • 29 апреля 2023 года The Hill сообщило, что Демократы давят на Байдена, чтобы тот передал Украине истребители F-16 и ракеты ATACMS.

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Мілана Головань
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Великобритания война ракета военная помощь ATACMS
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