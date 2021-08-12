США поддержали саммит Крымской платформы
Соединенные Штаты Америки приветствовали проведение саммита Крымской платформы в Киеве, который состоится 23 августа. С таким заявлением выступила временный поверенный США в ОБСЕ Кортни Остриан в Twitter.
"Мы приветствуем саммит Крымской платформы, который Украина проведет в Киеве, и где Соединенные Штаты и другие члены международного сообщества поддержат Украину в призыве к России прекратить оккупацию Крыма, который сегодня и всегда будет украинской суверенной территорией, несмотря на то, сколько раз Кремль будет заявлять обратное", – говорится в заявлении Остриан.
Остриан подтвердила позицию стран международного сообщества о том, что Крым – это Украина.
"Международное сообщество знает, что Крым – это Украина, и мы продолжим привлекать Россию к ответственности за ее действия, включая нарушение прав крымских татар и других жителей полуострова", – сказала она.
По информации министра иностранных дел Дмитрия Кулебы, в учредительном саммите Крымской платформы планируют принять участие 38 представителей разных стран.
- 4 сентября 2020 года президент Владимир Зеленский во время выступления в ООН заявил, что Украина намерена создать международную платформу по деоккупации Крыма. 18 января 2021 года замглавы ОП Игорь Жовква сообщил, что саммит Крымской платформы состоится 23 августа 2021 года.
- 15 марта в РФ заявили, что будут считать участие в Крымской платформе агрессией против России. Зеленский заявил, что участие в ней станет "серьезным риском" для всех государств-участников – из-за отношения России к этой платформе.
- Президент США Джо Байден и вице-президент Камала Харрис не приедут в Киев на саммит Крымской платформы. США представит министр транспорта Пит Буттиджич, которого у Зеленского называют "восходящей звездой политической арены США".
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