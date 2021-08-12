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США поддержали саммит Крымской платформы

Цей матеріал також доступний українською
12.08.2021, 20:14
США поддержали саммит Крымской платформы - Фото
Кортни Остриан (Фото: OSCE)

Соединенные Штаты Америки приветствовали проведение саммита Крымской платформы в Киеве, который состоится 23 августа. С таким заявлением выступила временный поверенный США в ОБСЕ Кортни Остриан в Twitter.

"Мы приветствуем саммит Крымской платформы, который Украина проведет в Киеве, и где Соединенные Штаты и другие члены международного сообщества поддержат Украину в призыве к России прекратить оккупацию Крыма, который сегодня и всегда будет украинской суверенной территорией, несмотря на то, сколько раз Кремль будет заявлять обратное", – говорится в заявлении Остриан.

Остриан подтвердила позицию стран международного сообщества о том, что Крым – это Украина.

"Международное сообщество знает, что Крым – это Украина, и мы продолжим привлекать Россию к ответственности за ее действия, включая нарушение прав крымских татар и других жителей полуострова", – сказала она.

По информации министра иностранных дел Дмитрия Кулебы, в учредительном саммите Крымской платформы планируют принять участие 38 представителей разных стран.

Читайте также: Украина собирает масштабный саммит мировых лидеров – Крымскую платформу. Как это будет

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обсе крымская платформа Кортни Остриан
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