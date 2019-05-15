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15.05.2019, 13:28

США предлагают запретить поставки F-35 в Турцию

США предлагают запретить поставки F-35 в Турцию - Фото
Фото: EPA

Законопроект запрещает использовать федеральные средства для поставок F-35 в Турцию

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В США комитет Палаты представителей опубликовал предварительную версию законопроекта о бюджетных расходах, которая предусматривает запрет на поставки истребителей F-35 Турции. Об этом сообщает Голос Америки.

Документ появился на фоне попыток американских властей убедить Турцию не закупать российские зенитные ракетные комплексы С-400.

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Законопроект, подготовленный комитетом по ассигнованиям, запрещает использовать федеральные средства для поставок F-35 в Турцию.

Конгресс часто использует свои полномочия по контролю за расходами федерального правительства, для влияния на политику, запрещая то или иное использование средств. В данном случае предлагаемая мера запрещает любые траты, например на топливо или пилотов, для доставки самолетов в Турцию.

"Как и другие союзники Вашингтона по НАТО, Турция одновременно является и потенциальным покупателем F-35, и партнером в их производстве. Однако представители США заявляют, что планы Анкары по закупке российских систем могут скомпрометировать технологии, используемые для создания истребителей F-35 компании Lockheed Martin", - отмечается в сообщении.

Конфликтная ситуация обострила отношения между Вашингтоном и Анкарой.

Подкомитет представителей по ассигнованиям на оборону рассмотрит объемный законопроект о финансировании министерства обороны в среду. Издание отмечает, что пункт об истребителях F-35 – это лишь небольшой элемент законопроекта о расходах на общую сумму $690 млрд.

10 января 2019 года министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Турция откажется от покупки американских ракетных комплексов Patriot, если США и дальше будут требовать от Анкары не покупать российские зенитно-ракетные комплексы С-400.

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Теги: США, законопроект, Турция, f-35
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