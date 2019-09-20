США увеличит военное присутствие в Польше: готовится декларация

23 сентября президент США Дональд Трамп и его польский коллега Анджей Дуда подпишут декларацию о размещении в Польше увеличенного контингента американских войск. Об этом сообщил председатель Канцелярии президента Польши Кшиштоф Щерский, передает Европейская правда со ссылкой на польское издание Onet.
"Мы предполагаем подписание военной декларации о месте расположения и разъяснении присутствия в Польше увеличенного контингента американских войск, которая должна была быть подписана в Варшаве во время отложенного визита президента США в Польшу", - рассказал чиновник.
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По его словам, президенты обсудят этот вопрос с глазу на глаз, после чего состоится заседание делегаций с участием министров иностранных дел и министров обороны.
Щерский сообщил, что инициатором переговоров выступил Дональд Трамп.
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