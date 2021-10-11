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США вывезли из Афганистана переводчика, который в 2008 году помог спасти Байдена – CNN

Цей матеріал також доступний українською
11.10.2021, 22:56
США вывезли из Афганистана переводчика, который в 2008 году помог спасти Байдена – CNN - Фото
Джо Байден (Фото: EPA-EFE/PETER KLAUNZER)

Афганский переводчик, который в 2008 году помог обеспечить безопасность тогдашнего сенатора Джо Байдена, покинул Афганистан. Об этом сообщает CNN со ссылкой на собственные источники.

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Коалиция Человек прежде всего вместе с Государственным департаментом США успешно вывезли Амана Халили и его семью сначала из Афганистана, а затем из Пакистана, подтвердил высокопоставленный чиновник Госдепартамента. При этом он отказался ответить, куда именно направился Халили.

В 2008 году переводчик входил в команду, посланную для спасения Байдена и еще двух сенаторов – Джона Керри и Чака Хейгела – от возможного нападения талибов после того, как их вертолет из-за метели совершил вынужденное приземление в горах Афганистана. История Халили попала в СМИ после того, как он публично обратился к Байдену с просьбой помочь его семье покинуть Афганистан.

В августе пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что помнит о роли Халили в спасении Байдена, и что США сделают все, чтобы ему помочь.

  • В августе 2021 года украинский спецназ провел спецоперацию в Кабуле, чтобы спасти из Афганистана местных граждан, которые работали на Канаду. Отмечается, что украинские военные спасли 19 афганских переводчиков и членов их семей, один из переводчиков работал на Globe and Mail.
  • В конце сентября Минобороны Великобритании допустило утечку данных с адресами электронной почты и фото более 250 афганских переводчиков, которые сотрудничали с армией Британии. Большинство из них скрывается от талибов, и теперь их жизни под угрозой.



Вадим Ребрина
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Афганистан джо байден
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