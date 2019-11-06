Стало известно, когда начнет действовать безвиз Польши и США

Безвизовый режим с США для граждан Польши начнет действовать с 11 ноября. Об этом сообщил польский президент Анджей Дуда после встречи с послом США, передает TVN24.
Таким образом, поляки смогут посещать США на срок до 90 дней с туристическими и деловыми целями без необходимости оформления визы.
Дуда также выразил благодарность президенту США Дональду Трампу, который, по его словам, год назад якобы пообещал ему, что Польша будет допущена к безвизовой программе до конца его первого срока. Примечательно, что 11 ноября Польша отмечает День независимости.
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