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Стало известно, когда начнет действовать безвиз Польши и США

Стало известно, когда начнет действовать безвиз Польши и США - Фото
Анджей Дуда (фото - president.gov.ua)
06.11.2019, 15:28

Поляки смогут находиться в США с туристическими или деловыми целями до 90 дней

Безвизовый режим с США для граждан Польши начнет действовать с 11 ноября. Об этом сообщил польский президент Анджей Дуда после встречи с послом США, передает TVN24.

Таким образом, поляки смогут посещать США на срок до 90 дней с туристическими и деловыми целями без необходимости оформления визы. 

Дуда также выразил благодарность президенту США Дональду Трампу, который, по его словам, год назад якобы пообещал ему, что Польша будет допущена к безвизовой программе до конца его первого срока. Примечательно, что 11 ноября Польша отмечает День независимости.

  • 4 октября стало известно, что решением Трампа Польша вошла в программу Госдепартамента США по безвизовому въезду. 
  • По статистике, опубликованной на сайте Госдепартамента США, в 2018 году количество отказов в туристической или деловой визе для граждан Польши составило 3,99% - один из самых низких показателей среди всех стран.
  • Сейчас программа Visa Waiver распространяется на 39 стран.

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