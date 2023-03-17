Глава Рады предложил послу Китая поработать над одним из пунктов формулы мира Зеленского

Глава Верховной Рады Руслан Стефанчук предложил Китаю присоединиться к выполнению любого из десяти пунктов формулы мира президента Владимира Зеленского. Такое предложение он выдвинул послу Китая в Украине Фань Сяньжуну во время встречи в Киеве. Об этом говорится в сообщении Сефанчука в Facebook.

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"Например, Пекин мог бы в тесном сотрудничестве с МАГАТЭ внести значительный вклад в реализацию пункта "Ядерная безопасность", – написал он.

По его словам, отдельные пункты так называемого китайского "мирного плана" по войне России против Украины созвучны с формулой мира Зеленского.

Ранее посол Китая в ООН Чжан Цзюнь заявлял, что это не мирный план, а документ с позицией Пекина "по Украине".

Глава ВР в ходе встречи с китайским послом также акцентировал внимание на том, что Китай мог бы сыграть свою роль в завершении войны России против Украины и убедить Москву немедленно прекратить агрессию и вывести войска с территории Украины в международно признанных границах.

Они также затронули тему санкций, которые Россия пытается обходить.

По словам Стефанчука, "крайне важно, чтобы Китай воздержался от помощи российскому руководству в обходе санкций и рассмотрел возможность ограничения торговли с РФ".

23 февраля 2023 года Зеленский заявил, что Украина заинтересована в прямом диалоге с Китаем, но пока не видела мирного плана.

24 февраля Китай представил мирный план по прекращению российско-украинской войны.

В годовщину полномасштабной агрессии России против Украины президент Зеленский заявил, что видит в "мирном плане" Китая пункты, с которыми он согласен.

Генсекретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что "призыв Китая к мирным переговорам между Украиной и Россией "не вызывает особого доверия".

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Мілана Головань

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