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В МИД Китая не смогли ответить на вопрос о реальных действиях Пекина для "укрепления мира"

Цей матеріал також доступний українською
01.03.2023, 17:33
В МИД Китая не смогли ответить на вопрос о реальных действиях Пекина для
Мао Нин (фото – ЕРА)

Министерство иностранных дел Китая настаивает на необходимости завершения российско-украинской войны, которую Пекин называет "кризисом", мирным путем, но о конкретных шагах со своей стороны в этом направлении не говорит. Об этом спросили у представительницы МИД Китая Мао Нин в ходе пресс-конференции.

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Журналист Bloomberg подчеркнул, что МИД Китая постоянно говорит, что Пекин выступает за укрепление мира, и есть документ из 12 пунктов, в котором изложены определенные идеи. В связи с этим журналист спросил, осуществил ли Китай какие-либо действия по укреплению мира, о которых в ведомстве хотели бы рассказать.

Мао Нин в ответ сказала, что позиция Китая "полностью и систематически" изложена в опубликованном ранее "мирном плане".

"Он отражает общую надежду всего мира на скорейшее завершение кризиса и установление мира, а также искренность Китая в продвижении мирных переговоров. Мы готовы работать с остальным миром, чтобы продолжать играть конструктивную роль в работе по политическому урегулированию кризиса", – сказала спикер МИД Китая.

Журналист в ответ уточнил, что вопрос состоит в том, действительно ли Китай сделал что-нибудь для укрепления мира.

"Мы поддерживаем связь со всеми сторонами и активно продвигаем мирные переговоры", – сказала Мао Нин.

  • МИД Китая опубликовал "мирные" предложения по урегулированию войны РФ против Украины из 12 пунктов. Там общие фразы и призывы к переговорам.
  • Советник президента США Салливан заявил, что Китай может остановиться на первом пункте своего "мирного" плана по урегулированию войны РФ против Украины, где сказано об уважении к суверенитету.
  • Призыв Китая к мирным переговорам между Украиной и Россией "не вызывает особого доверия", заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг.
  • В Штатах опасаются, что Китай может начать передавать РФ оружие для войны, и пригрозили Пекину ударами по китайским компаниям, если КНР решится на поставки.

Читайте также: Китай тратит на пророссийскую пропаганду больше, чем сама Россия The Guardian

Оксана Житнюк
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Китай война переговоры мирный план
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