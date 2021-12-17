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Столтенберг об экономике России: Держава в состоянии упадка, но представляет угрозу

Цей матеріал також доступний українською
17.12.2021, 14:27
Столтенберг об экономике России: Держава в состоянии упадка, но представляет угрозу - Фото
Йенс Столтенберг (фото - ЕРА)

Россия переживает экономический упадок, но продолжает вкладывать средства в наращивание вооружения, поэтому ее угрозы вызывают опасение. Об этом сказал генсек НАТО Йенс Столтенберг в интервью телеканалу CNBC.

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"Россия – держава в состоянии упадка в плане экономической значимости. По ВВП Россия отстает от многих других стран мира. Но даже государство в состоянии экономического упадка может представлять угрозу и вызов", – сказал он.

Генсек Альянса напомнил, что у России есть ядерное оружие и она инвестирует в модернизацию арсенала и новые разработки, в том числе развертывает в европейской части России новые гиперзвуковые и ядерные ракеты.

По словам Столтенберга, к наращиванию Россией военной мощи нужно "относиться очень серьезно", потому что она показала готовность полномасштабно применить силу на примере Украины и Грузии. Он напомнил, что Кремль "не остановится перед преступлением от имени государства", указав на убийство ветерана чеченской войны Зелимхана Хангошвили в Берлине и отравление двойного агента ГРУ Сергея Скрипаля в Солсбери.

Генсек НАТО добавил, что союзники по Альянсу, который обладает "50% мировой военной мощи", консолидированы, поэтому "в безопасности".

  • В конце ноября 2021 года Столтенберг заявил, что, если Россия попытается снова масштабно вторгнуться в Украину, это будет иметь для нее серьезные последствия. Также о возможном противодействии агрессии РФ заявили в Госдепе США.
  • 1 декабря госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что НАТО планирует усилить свои позиции на восточном фланге в связи с агрессивной политикой России.
  • 17 декабря НАТО призывало Россию не вмешиваться в отношения Альянса с Украиной и немедленно прекратить эскалацию – тогда можно будет работать над "укреплением доверия" с РФ.

Читайте также: Путин увидел угрозы для России со стороны Украины и НАТО и пугает гиперзвуковым оружием

Яна Катасонова
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