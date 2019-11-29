Столтенберг ответил на заявление Макрона о врагах НАТО

Йенс Столтенберг (фото - ЕРА)

Генсек НАТО Йенс Столтенберг, отвечая на вчерашнее заявление президента Франции Эмманюэля Макрона, заявил, что альянс должен реагировать на все потенциальные вызовы – будь то угроза терроризма или агрессия России. Об этом он сказал на пресс-конференции в Брюсселе, сообщает УНИАН.

Столтенберг заявил, что у НАТО "нет такой роскоши", чтобы концентрировать внимание только на терроризме или только на вызовах, которые создает Россия.

"Мы должны быть способными отвечать на любую потенциальную угрозу и на любой потенциальный вызов с любого потенциального направлении - в киберпространстве или откуда бы они ни происходили", - заявил генсек НАТО.

По словам Столтенберга, это стало причиной, что НАТО начало больше вкладывать средств в развитие высокой боеготовности сил альянса, которые могут быть размещены там, где будут нужны.

7 ноября президент Франции заявил о "смерти мозга НАТО", раскритиковав координацию в принятии стратегических решений между США и их союзниками по альянсу.