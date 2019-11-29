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Столтенберг ответил на заявление Макрона о врагах НАТО

Столтенберг ответил на заявление Макрона о врагах НАТО - Фото
Йенс Столтенберг (фото - ЕРА)
29.11.2019, 15:40

Генсек заявил, что у НАТО "нет такой роскоши", чтобы концентрировать внимание только на терроризме или только на вызовах, которые создает Россия

Генсек НАТО Йенс Столтенберг, отвечая на вчерашнее заявление президента Франции Эмманюэля Макрона, заявил, что альянс должен реагировать на все потенциальные вызовы – будь то угроза терроризма или агрессия России. Об этом он сказал на пресс-конференции в Брюсселе, сообщает УНИАН.

Столтенберг заявил, что у НАТО "нет такой роскоши", чтобы концентрировать внимание только на терроризме или только на вызовах, которые создает Россия.

"Мы должны быть способными отвечать на любую потенциальную угрозу и на любой потенциальный вызов с любого потенциального направлении - в киберпространстве или откуда бы они ни происходили", - заявил генсек НАТО.

По словам Столтенберга, это стало причиной, что НАТО начало больше вкладывать средств в развитие высокой боеготовности сил альянса, которые могут быть размещены там, где будут нужны.

7 ноября президент Франции заявил о "смерти мозга НАТО", раскритиковав координацию в принятии стратегических решений между США и их союзниками по альянсу.

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Россия нато эмманюэль макрон йенс столтенберг
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