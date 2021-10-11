Столтенберг призвал Евросоюз не дублировать НАТО

Усилия европейских стран в области обороны не должны дублировать действия НАТО. Об этом заявил генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг во время выступления на заседании парламентской ассамблеи НАТО, передает пресс-служба блока.

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"Фактически, потребность в трансатлантическом единстве сейчас больше, чем когда-либо после окончания холодной войны. Проблемы, с которыми мы сталкиваемся, намного сложнее, чем любая страна или континент может решить в одиночку", – сказал Столтенберг.

Он заявил, что приветствует активизацию усилий ЕС в области обороны.

"Но эти усилия не должны дублировать НАТО. Наши страны имеют ограниченные ресурсы и только один набор сил. И нам нужно использовать их наилучшим образом", – заявил генсек НАТО.

5 мая 14 стран Евросоюза, включая Германию и Францию, предложили создать силы быстрого военного реагирования, которые могли бы вмешаться на ранних этапах международных кризисов.

15 сентября Австралия, США и Британия создали альянс AUKUS для противодействия Китаю.

20 сентября Франция инициировала обсуждение изменений в стратегическую концепцию НАТО.

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Наталия Медведева

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