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Сторонники Трампа активно агитируют за Патриотическую партию вместо Республиканской

02.02.2021, 17:12
Сторонники Трампа активно агитируют за Патриотическую партию вместо Республиканской - Фото
Дональд Трамп (Фото: Ken Cedeno/ЕРА)

Группы ультраправых сторонников Дональда Трампа, которые продвигают идею создания Патриотической партии как альтернативу Республиканской, используют для этого Facebook и стремительно набирают участников. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на исследование Tech Transparency Project (TTP).

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Как отмечается, Трамп заговорил о создании новой политической партии на фоне разногласий с несколькими лидерами республиканцев из-за беспорядков в Капитолии, однако вскоре решил отложить эту идею.

Однако его ультраправые сторонники развернули онлайн-кампанию в поддержку этой идеи. Они апеллируют к милитаризованным группам и сторонникам теорий заговора. Согласно исследованию TTP, в Facebook их усилия выглядят децентрализованными, но количество участников быстро растет – некоторые группы Патриотической партии набирают тысячи членов за считанные дни.

По результатам подсчета TTP, проведенного 20 января, обнаружены 51 группа и 85 страниц в Facebook, рекламирующих Патриотическую партию десяткам тысяч подписчиков. Более половины этих групп и страниц были созданы после выборов 3 ноября.

Facebook удалил некоторые учетные записи, в том числе группу, созданную 17 января, которая набрала 105 000 участников за восемь дней своего существования, но десятки других остаются активными на платформе, сообщает TTP.

Идею создания Патриотической партии продвигают и в других социальных сетях.

Читайте также: Десятки республиканцев из администрации Буша покидают партию из-за Трампа – Reuters

Наталия Медведева
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