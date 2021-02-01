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Десятки республиканцев из администрации Буша покидают партию из-за Трампа – Reuters

01.02.2021, 21:12
Десятки республиканцев из администрации Буша покидают партию из-за Трампа – Reuters - Фото
Дональд Трамп (Фото: Michael Reynolds/EPA)

Десятки республиканцев из администрации бывшего президента США Джорджа Буша-младшего покидают партию, встревоженные неспособностью их коллег отмежеваться от Дональда Трампа после того, как его ложные заявления о фальсификации выборов спровоцировали штурм Капитолия в прошлом месяце. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на решивших выйти из партии республиканцев.

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По их словам, большинство законодателей-республиканцев поддерживают Трампа, поэтому они не могут оставаться в партии. Некоторые из партийцев прекратили свое членство, другие ждут его окончания, не собираясь продлевать.

"Республиканской партии в том виде, в каком я ее знал, больше не существует. Я бы назвал это культом Трампа", – сказал Джимми Гуруле, который был заместителем министра финансов в администрации Буша.

Кристофер Перселл, проработавший в Белом доме во времена Буша в течение шести лет, сказал, что примерно от 60 до 70 бывших чиновников администрации 43-го президента решили покинуть партию или разрывают с ней связи. "Их число растет с каждым днем", – сказал Перселл.

В ответ на эту информацию Республиканский национальный комитет сослался на недавнее интервью его председателя Ронна МакДэниела. "Мы сейчас немного поссоримся. Но мы соберемся вместе. Мы должны", – сказал он.

Двое других бывших чиновников Буша, которые говорили с Reuters, заявили, что они считают важным остаться в партии, чтобы избавить ее от влияния Трампа.

Однако, по словам Перселла, многие республиканцы считают, что у них нет выбора. Он указал на Марджори Тейлор Грин, конгрессмена-республиканца из Джорджии, которая продвигает теорию заговора QAnon, согласно которой высокопоставленные демократы входят в секретную секту педофилов, поклоняющихся сатане. Другая недавно избранная в Конгресс республиканка Лорен Боберт из Колорадо также поддерживает QAnon.

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Вадим Ребрина
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