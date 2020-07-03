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Сюр. В РФ прокуроры признали недостоверной проповедь о будущей власти антихриста

Сюр. В РФ прокуроры признали недостоверной проповедь о будущей власти антихриста - Фото
Схиигумен Сергий (Романов) (Фото - скриншот из видео Всеволод Могучев, Youtube)
03.07.2020, 11:40

Бывший духовник Поклонской призывал россиян не ходить на голосование, которое якобы узаконит рабовладельческую власть и власть будущего антихриста

В России Генеральная прокуратура признала недостоверным и потребовала удалить из YouTube утверждение запрещенного в служении священника о том, что участие в голосовании по поправкам к конституции узаконит "власть будущего антихриста". Об этом сообщает МБХ медиа.

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Издание ссылается на уведомление Роскомнадзора, которое есть в его распоряжении. В уведомлении говорится, что Генпрокуратура РФ признала недостоверными слова из проповеди запрещенного в служении духовника Среднеуральского женского монастыря Сергия (Романова): "Через поправки в Конституцию, через наше добровольное посещение пунктов для голосования, независимо от нашего согласия или несогласия, то есть им нужна массовость, будет узаконена рабовладельческая власть. То есть мы добровольно узакониваем власть будущего антихриста и его слуг и теряем благодать Святой Троицы и покров Божьей Матери. Заявляю всем народам России, не ходить на пункты для голосования!"

Также Генпрокуратура признала недостоверным утверждение схиигумена Сергия о том, что Россией правят хасиды - представители одного из течений иудаизма.

Схиигумен Сергий, бывший духовник "экс-прокурора" Крыма Натальи Поклонской, был запрещен в служении после проповеди, в которой проклял чиновников за закрытие храмов во время эпидемии коронавируса. 16 июня он, при силовой поддержке прихожан, захватил Среднеуральский женский монастырь, который до сих пор удерживает. Церковный суд будет решать вопрос о лишении его сана.

  • 15 января 2020-го Путин предложил поменять конституцию РФ.
  • 10 марта Путин отказался снимать ограничение на количество президентских сроков в Конституции, но допустил поправку, обнуляющую сроки, которые он уже был президентом.
  • По опросу Левады в марте, такую поправку якобы не одобряют 47%, одобряют - 48% россиян.
  • Вчера, по официальным итогам голосования, поправки якобы поддержали 77,92% голосовавших.

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Денис Юдин
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Россия генпрокуратура рф Схиигумен Сергий поправки к конституции
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