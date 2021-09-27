Талибан обвинил Таджикистан во вмешательстве во внутренние дела Афганистана

Таджикистан вмешивается во внутренние дела Афганистана. Об этом заявил 26 сентября исполняющий обязанности заместителя главы афганского правительства, сформированного талибами, Абдул Гани Барадар, передает ANI News со ссылкой на интервью талиба телеканалу Al-Jazeera.

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"Таджикистан вмешивается в наши дела, на каждое действие есть реакция", – сказал Гани Барадар.

Как отмечается, днем ранее официальный представитель талибов Забихулла Муджахид сообщил в Twitter, что Талибан отправил тысячи боевиков в афганскую провинцию Тахар, граничащую с Таджикистаном. По словам Муджахида, это было необходимо для противодействия угрозам безопасности.

Ранее в этом месяце президент Таджикистана Эмомали Рахмон предложил создать "пояс безопасности" вокруг Афганистана, чтобы предотвратить потенциальную экспансию террористических групп. Рахмон выступил на совместном саммите Шанхайской организации сотрудничества и Организации договора о коллективной безопасности, посвященном последним событиям в Афганистане.

СПРАВКА. Таджикистан входит в российский военный блок Организация договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Помимо России и Таджикистана в ОДКБ входят Армения, Беларусь, Казахстан и Киргизия.

В середине августа 2021-го Талибан захватил почти весь Афганистан, в том числе столицу Кабул.

16 августа сообщалось, что часть афганских войск бежала в Узбекистан и Таджикистан после наступления боевиков Талибана на Кабул.

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Наталия Медведева

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