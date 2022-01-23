Талибы приехали в Осло на переговоры: обсудят права человека и гумпомощь Афганистану
Вчера вечером делегация радикального исламистского движения Талибан, захватившего власть в Афганистане, прибыла в столицу Норвегии для проведения ряда встреч с западными чиновниками. Будут обсуждаться права человека и гуманитарная помощь афганцам, сообщает DW.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
Переговоры продлятся до вторника. Первая встреча пройдет сегодня.
Это будут первые официальные переговоры талибов с западными дипломатами в Европе с момента захвата власти в Афганистане.
Делегация Талибана состоит из 15 мужчин. Самолет для них предоставило правительство Норвегии. Ожидается, что они обсудят права человека и гуманитарная помощь гражданам Афганистана.
Встречи пройдут с чиновниками из ЕС, Норвегии, Великобритании, Франции, Германии, Италии и США. Также талибы встретятся с представителями гражданского общества Афганистана.
- 15 августа 2021-го после ухода из страны войск США талибы без боя взяли столицу Афганистана и провозгласили конец войны.
- 11 сентября спикер талибов заявил, что в новом правительстве не будет женщин, поскольку "их дело – рожать". А 18 сентября стало известно, что Талибан запретил посещать занятия в школах большинству девочек.
- В конце сентября талибы заявили, что хотят возобновить насильственные ампутации конечностей в качестве наказания, а также казни.
Читайте также: США провели переговоры с Талибаном. Вашингтон будет судить по делам, а не словам
Комментарии