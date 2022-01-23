Талибы приехали в Осло на переговоры: обсудят права человека и гумпомощь Афганистану

Вчера вечером делегация радикального исламистского движения Талибан, захватившего власть в Афганистане, прибыла в столицу Норвегии для проведения ряда встреч с западными чиновниками. Будут обсуждаться права человека и гуманитарная помощь афганцам, сообщает DW.

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Переговоры продлятся до вторника. Первая встреча пройдет сегодня.

Это будут первые официальные переговоры талибов с западными дипломатами в Европе с момента захвата власти в Афганистане.

Делегация Талибана состоит из 15 мужчин. Самолет для них предоставило правительство Норвегии. Ожидается, что они обсудят права человека и гуманитарная помощь гражданам Афганистана.

Встречи пройдут с чиновниками из ЕС, Норвегии, Великобритании, Франции, Германии, Италии и США. Также талибы встретятся с представителями гражданского общества Афганистана.

15 августа 2021-го после ухода из страны войск США талибы без боя взяли столицу Афганистана и провозгласили конец войны.

11 сентября спикер талибов заявил, что в новом правительстве не будет женщин, поскольку "их дело – рожать". А 18 сентября стало известно, что Талибан запретил посещать занятия в школах большинству девочек.

В конце сентября талибы заявили, что хотят возобновить насильственные ампутации конечностей в качестве наказания, а также казни.

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Владислав Сердюк

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