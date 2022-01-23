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Талибы приехали в Осло на переговоры: обсудят права человека и гумпомощь Афганистану

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23.01.2022, 10:47
Талибы приехали в Осло на переговоры: обсудят права человека и гумпомощь Афганистану - Фото
Прибытие делегации Талибана в Осло (Фото - EPA)

Вчера вечером делегация радикального исламистского движения Талибан, захватившего власть в Афганистане, прибыла в столицу Норвегии для проведения ряда встреч с западными чиновниками. Будут обсуждаться права человека и гуманитарная помощь афганцам, сообщает DW.

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Переговоры продлятся до вторника. Первая встреча пройдет сегодня. 

Это будут первые официальные переговоры талибов с западными дипломатами в Европе с момента захвата власти в Афганистане. 

Делегация Талибана состоит из 15 мужчин. Самолет для них предоставило правительство Норвегии. Ожидается, что они обсудят права человека и гуманитарная помощь гражданам Афганистана.

Встречи пройдут с чиновниками из ЕС, Норвегии, Великобритании, Франции, Германии, Италии и США. Также талибы встретятся с представителями гражданского общества Афганистана.

Читайте также: США провели переговоры с Талибаном. Вашингтон будет судить по делам, а не словам

Владислав Сердюк
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переговоры талибан норвегия
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