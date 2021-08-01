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Тайная тюрьма с крематорием в России. Ее содержал бывший силовик: фото, видео

Цей матеріал також доступний українською
01.08.2021, 13:10
Тайная тюрьма с крематорием в России. Ее содержал бывший силовик: фото, видео - Фото
Секретная тюрьма под Санкт-Петербургом (скриншот видео The Insider)

Под Санкт-Петербургом нашли тайную тюрьму с крематорием, которая была замаскирована под дачный дом. Ранее дом принадлежал экс-сотруднику ФСИН Ренату Алимзанову, а через несколько недель после публикации информации о доме в местных СМИ он был снесен по инициативе сотрудников Следственного комитета России, передает 47news.

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По данным журналистов, въезд в тюрьму был обустроен через гаражные ворота. В казематы вела бетонная плита, которая опускалась гидравлическим устройством. Перед въездом в тюрьму была странная надпись "Копенгаген".

Внутри помещения были камеры, двухъярусные тюремные "шконки", умывальники и унитазы, говорится в публикации. Интерьер (вплоть до замков) имитировал типичные условия в российских тюрьмах. Также были обнаружены лавки и конструкции с металлическими крюками.

Кроме того, на территории участка была баня, пишут журналисты. Под ней находился лаз, который вел к печи размером с человеческое тело. 

Первая публикация о тюрьме в 47news появилась 19 июля 2021 года. По данным журналистов, через 15 минут после публикации по инициативе СК РФ (который, по словам соседей, проводил следственные действия на этом месте примерно год назад) туда выехал грейдер, однако тогда дом не снесли, оставался зазор для спуска вниз. 31 июля 47news сообщил, что дом снесен – и на участке остался лишь бетонный остов, где опускалась плита, которая вела к подземным камерам.

Формальным поводом для сноса стала просьба о сносе здания от петербуржца Владислава Велисевича, которого журналисты называют номинальным владельцем.

По их данным, первым реальным владельцем дома был экс-капитан ФСИН Ренат Алимзанов, который умер 2 сентября 2018-го в возрасте 51 года. Также домом владел трижды осужденный человек по фамилии Мкртычян, который позже сменил ее на Эскобар.

Журналист 47news Виктор Смирнов в интервью The Insider сказал, что впервые о доме стало известно после убийства в Петербурге в 2018 году криминального авторитета Бадри Шенгелия.

Тогда во время расследования проверяли много домов, однако подземную тюрьму под этим зданием не обнаружении. Следователи стали заниматься ею, когда сломалось устройство, поддерживавшее вход в казематы, и туда хлынули мародеры.

По словам Смирнова, стоимость дома с тюрьмой могла достигать $500 000, единой версии о предназначении дома нет ни у следователей, ни у журналистов. Однако есть несколько версий:

1. Задачей владельцев было сымитировать СИЗО, чтобы похищенные чувствовали себя словно в госучреждении. После этого их могли выпускать под определенные условия;

2. Теоретически это могло быть сделано для удовлетворения эстетических взглядов – "кому-то такая игрушка нужна". Однако журналист сомневается в этой версии, так как это серьезные деньги, серьезное сооружение, и дом построен в глуши, а не в районах миллиардеров.

"Фантазировать можно как угодно. Но главная точка – создатель этого постарался приблизить эстетику и антураж именно СИЗО", – подытожил журналист.

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Марк Сировой
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